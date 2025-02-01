Российские войска атаковали объекты ВСУ в Запорожье и районе Гуляйполе

Tекст: Александра Юдина

Российские войска нанесли массированный удар по местам временной дислокации ВСУ в городе Запорожье, который находится под контролем киевского режима, передает РИА «Новости».

По информации Рогова, удары коснулись как объектов ВСУ в Запорожье, так и военных полигонов в районе городов Гуляйполе и Орехов.

Он подчеркнул, что атака была направлена на нарушении боевого слаживания подразделений ВСУ.

Ранее военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев заявил о нанесении ударов по пунктам управления и складам с боеприпасами вооруженных сил Украины в Запорожье.

Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли восемь ударов по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины.