Стало известно о поражении пунктов управления и складов ВСУ под Запорожьем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военный эксперт из Донбасса, полковник Виталий Киселев, в эфире канала «Соловьев Live» заявил о нанесении ударов по пунктам управления и складам с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Запорожье, передает ТАСС. Подполье подтвердило эти удары, сообщив о большом количестве разрывов и массовой работе экстренных служб на месте происшествия. Удары были нанесены фугасными авиабомбами, что вызвало значительные разрушения.

Киселев отметил, что удары были «очень точными» и затронули, по всей вероятности, расположение личного состава украинских военных. Эксперт подчеркнул, что после атаки в Запорожье резко возросло число полицейских, которые проводят расследование, пытаясь выяснить, кто мог навести бомбы на цели. По его словам, территория в центре города, где произошли удары, полностью перекрыта.

На месте происшествия наблюдается значительное количество карет скорой помощи и пожарных расчетов, работающих над разбором завалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подпольщики в Ровненской области успешно подорвали состав с грузом, предназначенным для ВСУ. Благодаря действиям сопротивления в Херсоне удалось уничтожить 28 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Кроме того, подполье сообщило о высокоэффективном ударе по базе иностранных наемников под Харьковом.