Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.0 комментариев
Подполье сообщило о поражении объектов ВСУ в Запорожье
Стало известно о поражении пунктов управления и складов ВСУ под Запорожьем
В Запорожье нанесены удары фугасными авиабомбами по пунктам управления и складам ВСУ, что привело к большим разрушениям и задействованию многочисленных карет скорой помощи и пожарных бригад для разбора завалов.
Военный эксперт из Донбасса, полковник Виталий Киселев, в эфире канала «Соловьев Live» заявил о нанесении ударов по пунктам управления и складам с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Запорожье, передает ТАСС. Подполье подтвердило эти удары, сообщив о большом количестве разрывов и массовой работе экстренных служб на месте происшествия. Удары были нанесены фугасными авиабомбами, что вызвало значительные разрушения.
Киселев отметил, что удары были «очень точными» и затронули, по всей вероятности, расположение личного состава украинских военных. Эксперт подчеркнул, что после атаки в Запорожье резко возросло число полицейских, которые проводят расследование, пытаясь выяснить, кто мог навести бомбы на цели. По его словам, территория в центре города, где произошли удары, полностью перекрыта.
На месте происшествия наблюдается значительное количество карет скорой помощи и пожарных расчетов, работающих над разбором завалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подпольщики в Ровненской области успешно подорвали состав с грузом, предназначенным для ВСУ. Благодаря действиям сопротивления в Херсоне удалось уничтожить 28 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Кроме того, подполье сообщило о высокоэффективном ударе по базе иностранных наемников под Харьковом.