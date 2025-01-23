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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    3 комментария
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    29 комментариев
    23 января 2025, 12:21 • Новости дня

    Сопротивление Херсона помогло уничтожить 28 пунктов управления БПЛА ВСУ

    Сопротивление «Русский Херсон» помогло уничтожить 28 пунктов управления БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Херсонской области по координатам, переданным организацией «Русский Херсон», уничтожены 28 пунктов управления беспилотниками и 191 солдат ВСУ, а также другие объекты и техника, включая пять лодок и 38 военных автомобилей.

    В Херсонской области была проведена успешная операция по уничтожению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и живой силы вооруженных сил Украины. Как сообщает ТАСС, организация «Русский Херсон» передала координаты, по которым были ликвидированы 28 пунктов управления БПЛА и 191 солдат ВСУ.

    Организация «Русский Херсон» заявила о продолжении работы по выявлению мест дислокации техники и войск противника. По их данным, в результате передачи координат были также уничтожены 16 наблюдательных пунктов, 38 военных автомобилей и пять лодок противника.

    Кроме того, были выведены из строя две антенны ретранслятора, два артиллерийских орудия и одно противотанковое орудие. Данные действия, по словам представителей «Русского Херсона», содействуют успешному уничтожению террористов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пророссийское подполье в Херсоне сообщило об уничтожении 80 бойцов ВСУ. Ранее в Херсонской области сообщалось о гибели более десяти человек из-за вспышки кишечной инфекции в рядах вооруженных сил Украины.

    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он заявляет, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


    Коментарии (55)
    21 января 2025, 03:49 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли беременную на трассе в Курской области

    Жительница Курской области сообщила о расстреле беременной и разграблении домов ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины солдатами ВСУ на трассе близ Куриловки, а также о разграблении домов и похищении детей.

    Жительница Суджанского района Курской области сообщила представителю военного СК о вопиющем случае насилия, совершенном солдатами ВСУ, передает ТАСС. По ее словам, на трассе, ведущей вглубь региона, в районе населенного пункта Куриловка, украинские военные расстреляли беременную девушку.

    Женщина уточнила: «Женщину беременную расстреляли. Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По селам там вообще страсти творились». Она также сообщила, что украинские военные разграбили дома местных жителей и, по некоторым данным, увели детей из ряда интернатов.

    Кроме того, она отметила, что город, в котором она проживала, ранее был красивым, но теперь сильно разрушен. Жители региона обеспокоены происходящим и надеются на скорейшее восстановление порядка, сказала женщина.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном селе Русское Поречное обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, предположительно убитых украинскими военными при отступлении.

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    22 января 2025, 21:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    20 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский офицер прикрылся ребенком от российского дрона, российские военные были вынуждены отменить по нему атаку.

    Как сообщает РИА «Новости», начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ рассказал о необычном инциденте на Донецком направлении. Во время одного из вылетов дрона был обнаружен автомобиль командного состава ВСУ. Внутри операторы заметили движение, было принято решение о ликвидации транспортного средства.

    Однако, когда из машины вышли двое человек, стало ясно, что среди них находился офицер с ребенком на руках. Офицер повернулся лицом к дрону, что позволило оператору увидеть ребенка и в последний момент отклонить удар.

    Ранее украинский военнопленный рассказал, что вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.

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    22 января 2025, 12:45 • Новости дня
    Зеленский заявил о непризнании новых регионов России

    Зеленский заявил, что Киев отказывается признавать новые российские регионы

    Зеленский заявил о непризнании новых регионов России
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    На экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает новые регионы России.

    Зеленский заявил, что его страна никогда не признает новые регионы России, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что несмотря на возможное давление извне, Украина продолжит свою политику в этом вопросе. «Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся – мы все равно не признаем», – сказал он.

    По словам Зеленского, Киев намерен сохранять свою позицию относительно утраченных территорий.

    Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней.

    Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

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    22 января 2025, 08:32 • Новости дня
    ВСУ начали эвакуацию из Великой Новоселки

    Стало известно о неудачной эвакуации гарнизона ВСУ из Великой Новоселки

    ВСУ начали эвакуацию из Великой Новоселки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали эвакуацию своего гарнизона из Великой Новоселки, находящегося под давлением российской армии, при этом использовав форсирование рек, чтобы избежать окружения.

    Украинские силы предпринимают попытки эвакуации своего гарнизона из села Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики (ДНР), сообщает РИА «Новости». Однако, как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, все возможности для безопасного выхода уже упущены. Он подчеркнул, что ситуация для украинских бойцов усложняется российскими атаками.

    Рогов рассказал, что украинские военные, пытаясь вырваться из окружения, вынуждены переходить реки Кашлагач и Мокрые Ялы. В связи с этим он иронично сравнил эвакуацию с «невеселыми стартами», так как бойцов быстро уничтожают. Российские войска, как отмечает Рогов, усиливают давление на украинские позиции в селе.

    За последние сутки российские военные достигли ряда оперативных успехов, продвинувшись в восточной части Великой Новоселки. Это село расположено на границе между ДНР и Запорожской областью и играет важную роль в логистике украинских сил. Внутри села располагается значимый командный и логистический пункт украинских военных, что делает его стратегически важным объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке начались бои на трех направлениях, где ВСУ использовали мирных жителей как живой щит, а Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в этом населенном пункте.

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    22 января 2025, 19:07 • Новости дня
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что если Россия не выполнит это требование, то США введут новые санкции и пошлины на весь российский экспорт. Трамп также отметил, что украинский конфликт может закончиться как «легким», так и «сложным» путем, однако выразил предпочтение первому варианту как более мирному и конструктивному.

    Трамп заявил, что его целью не является навредить России, и он «любит русский народ». Он подчеркнул, что новые меры будут введены исключительно в случае продолжения нынешнего курса России в отношении Украины. По его мнению, мирный исход событий более предпочтителен как для России, так и для других мировых держав.

    Президент США также выразил обеспокоенность дальнейшими последствиями конфликта, отметив, что «дальше будет только хуже», если ситуация не изменится. Он отметил, что этот конфликт никогда бы не начался, если бы Трамп в тот момент был президентом США. По его словам, пора заключить соглашение, чтобы перестали гибнуть люди. 

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

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    21 января 2025, 09:55 • Новости дня
    ВС России ударом по Днепропетровской области сорвали попытку прорыва ВСУ
    ВС России ударом по Днепропетровской области сорвали попытку прорыва ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар в Днепропетровской области в районе сбора ВСУ, где планировался возможный прорыв или ротация украинских подразделений, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Днепропетровской области был нанесен удар, где, по данным подполья, ВСУ могли планировать серьезную ротацию или попытку прорыва. После удара в направлении Апостолово и Никополя отправились многочисленные машины скорой помощи, передает РИА «Новости».

    Между тем украинские власти также сообщили о повреждениях железнодорожной инфраструктуры в результате атаки. Компания «Украинские железные дороги» заявила о разрушении зданий и подвижного состава. Украинский телеканал «Общественное» ранее в тот же день передал информацию о взрывах в Днепропетровске.

    Ранее подполье сообщило об ударах по Богодухову в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ, что вызвало детонацию и выезд нескольких скорых на место происшествия.

    Также в Одесской области был нанесен удар по румынским наемникам.

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    21 января 2025, 23:24 • Новости дня
    Рубио заявил, что США не пожертвуют интересами ради мира

    Марко Рубио заявил, что США не будут жертвовать интересами для предотвращения конфликтов

    Рубио заявил, что США не пожертвуют интересами ради мира
    @ Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей.

    Как пишет ТАСС, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа будет стремиться к продвижению мира во всем мире. Однако при этом он подчеркнул, что США не будут жертвовать своими национальными интересами, безопасностью и ключевыми ценностями ради предотвращения конфликтов.

    Рубио отметил, что все страны действуют в интересах своих национальных приоритетов, и выразил надежду, что в случаях совпадения этих интересов с другими государствами, США будут готовы к сотрудничеству. Основной целью Трампа, по словам Рубио, остается продвижение мира и недопущение конфликтов.

    Госсекретарь также добавил, что иногда в международных отношениях выбор сводится к двум плохим вариантам, и задачей Госдепартамента является выбор наименее плохого. Это, по мнению Рубио, является сложной, но важной работой ведомства.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Госдепартамент должен идти в ногу со временем, занимая достойное место в международной политике. Он отметил важность не только проведения, но и формулирования внешней политики США.

    Кандидатура Марко Рубио была утверждена Сенатом США 20 января, в день инаугурации Трампа. До назначения на пост госсекретаря он представлял штат Флорида в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине. Россия готова дождаться официального начала работы администрации Трампа, чтобы увидеть ее предложения, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Марко Рубио также заявил на канале CNN о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

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    22 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Экс-командир элитной бригады «Анна Киевская» арестован на Украине

    Суд на Украине арестовал экс-командующего 155-й бригадой ВСУ Дмитрия Рюмшина

    Экс-командир элитной бригады «Анна Киевская» арестован на Украине
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Суд на Украине арестовал бывшего командира 155-й бригады «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Общественное. Новости» сообщило, что суд на Украине постановил арестовать экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина. Причиной ареста стало самовольное оставление места службы военнослужащими этой бригады. Суд установил залог в размере 90 млн гривен, что составляет 2,14 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В настоящий момент проводится проверка на предмет наличия коррупционных схем в бригаде. Основное внимание уделяется отбору военнослужащих для обучения за границей, а также возможным случаям уклонения от служебных обязанностей за деньги. Рюмшину готовятся предъявить обвинение по статье о бездействии в условиях военного положения, что может повлечь до 10 лет лишения свободы.

    Ранее СБУ задержала экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина за сокрытие фактов самовольного оставления службы личным составом.

    Напомним, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства из-за низкой мотивации и недостаточного оснащения.

    Минобороны Франции сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали.

    На Украине начали расследование по статье «Дезертирство» в отношении обученной во Франции бригады, и сообщалось, что 1,7 тыс. из 2,3 тыс. обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.

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    23 января 2025, 09:00 • Новости дня
    Киев начал насильственно вывозить детей из Красноармейска

    Украинская полиция насильно вывозит детей из Красноармейска без родителей

    Киев начал насильственно вывозить детей из Красноармейска
    @ Narciso Contreras/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская полиция начала насильственный вывоз детей из Красноармейска, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинская полиция начала насильственный вывоз детей с территории Красноармейска, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, спецподразделение «Белый ангел» до недавнего времени принуждало семьи с детьми к выезду. Но, как сообщили в силовых структурах, в последнее время ситуация ухудшилась, теперь процесс приобретает характер похищения. Детей насильно выводят из домов без родителей и увозят в неизвестном направлении. Дальнейшая судьба этих детей неизвестна.

    Тем временем в поселке Зверево, находящимся на юго-западной окраине Красноармейска, начались боевые действия. По данным силовых структур, бои развернулись за контроль над этой частью города.

    Ранее экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил о нехватке сил для обороны Красноармейска на фоне возрастающей активности российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России успешно перерезали трассу из Красноармейска в Днепропетровск, а ударные дроны уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении, и на Украине сообщили о хаосе в управлении на этом направлении.

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    20 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Стало известно о формировании огневого мешка для ВСУ у Новоегоровки

    Военные силы России создали огневой мешок для ВСУ в окрестностях Новоегоровки в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия создает огневой мешок для украинской группировки у освобожденной Новоегоровки в ЛНР, угрожая полным окружением, если войска ВСУ не покинут данный участок.

    Российские силы, продвигаясь в районе освобожденной 20 января Новоегоровки в Луганской народной республике, формируют огневой мешок вокруг группировки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что если украинские войска не покинут данную территорию, они рискуют оказаться в полном окружении. По его словам, ударные направления сосредоточены на участках Копанки – Новосергеевка и Новоегоровка – Новосергеевка.

    Марочко подчеркнул, что украинские силы находятся в сложном положении, но у них еще есть возможность отступить. Однако с учетом динамики продвижения российских войск, времени для действий у ВСУ остается крайне мало. Он также упомянул, что освобождение Новоегоровки открывает российским силам выход на западные границы ЛНР на Сватовско-Кременском участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР, а также добились небольшого продвижения у Новоегоровки, что создало угрозу окружения для подразделений ВСУ.

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    21 января 2025, 10:59 • Новости дня
    Пленный военнослужащий подписал контракт с ВСУ ради побега в Россию

    Украинский пленный подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться и попасть в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дмитрий Вербицкий, пленный украинский военнослужащий, заявил, что подписал контракт с ВСУ, стремясь сдаться и попасть в Россию, что было его давней мечтой.

    Как сообщает РИА «Новости», пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий рассказал, что его решение подписать контракт с вооруженными силами Украины было мотивировано стремлением попасть в Россию. По словам Вербицкого, он сделал это добровольно, считая, что это увеличит его шансы на осуществление своей мечты.

    «Подписал контракт добровольно, рассчитывая так, как я и до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть, ну, думаю, тут больше шансов будет, чем если я останусь», – заявил Вербицкий.

    Вербицкий также отметил, что предложение подписать контракт с ВСУ поступило к нему после того, как он попал в исправительную колонию за мародерство. После заключения контракта его подготовили и отправили служить в подразделение под Сумы, откуда он позднее оказался в Курской области, где и был взят в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Виктор Гордиенко, находящийся в плену, рассказал, что ему приходилось готовить дрова для командиров, и он не видел никого по званию выше сержанта, а пленный украинский военный Евгений Аксенов заявил, что войска Украины намеренно добивали своих же пленных бойцов дронами-камикадзе.

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    20 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Эксперт: Следует учесть интересы разных народов, населявших Украину

    Политолог Данилин: Разрешение украинского конфликта требует принятия позиции многих народов региона

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с администрацией Дональда Трампа, однако для этого Вашингтону нужно учесть интересы Москвы. Кроме того, стабильный мир требует принятия и позиции всех народов этого региона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США.

    «Россия давно постулирует готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Конечно, смена власти в США может открыть новые возможности в решении сложившихся противоречий. Если новая администрация Штатов проявит необходимую политическую волю, диалог может начаться», – считает политолог Павел Данилин.

    «Однако для этого Вашингтону нужно с уважением отнестись к интересам России. Москва четко дала понять, что кратковременное перемирие нас не интересует. Необходимо полноценное урегулирование, которое может состояться только на основе устранения первопричин сложившегося кризиса», – отмечает он.

    «Россия давно озвучивала, что конкретно для этого необходимо. Нейтральный и внеблоковый статус Украины, законодательный запрет в этом государстве нацистской идеологии, признание суверенитета нашей страны над новыми регионами и так далее. Подлинный мир способен устояться лишь с учетом всех перечисленных факторов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, нельзя забывать и о законных интересах всех национальностей, проживающих на Украине. В республике насчитывается более ста этносов. Конфликт не может быть закончен, если власти в Киеве не проявят готовности прислушаться к мнению многочисленных народов страны», – заключил Данилин.

    Напомним, что на территории, затронутой украинским военным конфликтом, помимо русских и украинцев, проживают этнические белорусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки и другие национальности.

    Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США, в том числе по украинскому конфликту. Глава государства добавил, что Москва ставит своей целью не «краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил», а «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

    «Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», – заключил российский лидер.

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    20 января 2025, 22:55 • Новости дня
    Падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО уничтожили несколько дронов в небе над Воронежской областью, после падения которых на нефтебазе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Как сообщил Гусев в Telegram, российские ПВО и средства РЭБ в Лискинском районе Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских БПЛА, что привело к падению одного из дронов на территорию нефтебазы, где произошло возгорание.

    Гусев подчеркнул, что несмотря на пожар, пострадавших нет, а угрозы для населения отсутствуют. «Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно», – отметил он. Губернатор предупредил о возможности новых атак БПЛА в регионе.

    Сообщается, что на данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, которые контролируют ситуацию.

    Накануне сообщалось, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.

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    22 января 2025, 15:56 • Новости дня
    ВСУ атаковали Энергодар четырьмя беспилотниками

    ВСУ атаковали город Энергодар четырьмя беспилотниками

    ВСУ атаковали Энергодар четырьмя беспилотниками
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины использовали для атаки на Энергодар не менее четырех беспилотников, но обошлось без пострадавших и разрушений.

    Вооруженные силы Украины атаковали город Энергодар с помощью беспилотников, сообщает ТАСС. Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской атомной электростанции, подвергся атаке по меньшей мере четырьмя беспилотными летательными аппаратами.

    По предварительным данным администрации города, в результате нападения ни возгораний, ни пострадавших не зафиксировано. Также не поступала информация о разрушениях городской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о ежедневных взрывах в районе Запорожской АЭС, вызывающих обеспокоенность. Украинские вооруженные силы нанесли удар по Энергодару, используя ствольную артиллерию. За сутки украинские беспилотники совершили шесть атак на Запорожскую АЭС и Энергодар, что усугубило ситуацию в регионе.

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