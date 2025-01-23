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Сопротивление Херсона помогло уничтожить 28 пунктов управления БПЛА ВСУ
Сопротивление «Русский Херсон» помогло уничтожить 28 пунктов управления БПЛА ВСУ
В Херсонской области по координатам, переданным организацией «Русский Херсон», уничтожены 28 пунктов управления беспилотниками и 191 солдат ВСУ, а также другие объекты и техника, включая пять лодок и 38 военных автомобилей.
В Херсонской области была проведена успешная операция по уничтожению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и живой силы вооруженных сил Украины. Как сообщает ТАСС, организация «Русский Херсон» передала координаты, по которым были ликвидированы 28 пунктов управления БПЛА и 191 солдат ВСУ.
Организация «Русский Херсон» заявила о продолжении работы по выявлению мест дислокации техники и войск противника. По их данным, в результате передачи координат были также уничтожены 16 наблюдательных пунктов, 38 военных автомобилей и пять лодок противника.
Кроме того, были выведены из строя две антенны ретранслятора, два артиллерийских орудия и одно противотанковое орудие. Данные действия, по словам представителей «Русского Херсона», содействуют успешному уничтожению террористов на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пророссийское подполье в Херсоне сообщило об уничтожении 80 бойцов ВСУ. Ранее в Херсонской области сообщалось о гибели более десяти человек из-за вспышки кишечной инфекции в рядах вооруженных сил Украины.