Сопротивление «Русский Херсон» помогло уничтожить 28 пунктов управления БПЛА ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Херсонской области была проведена успешная операция по уничтожению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и живой силы вооруженных сил Украины. Как сообщает ТАСС, организация «Русский Херсон» передала координаты, по которым были ликвидированы 28 пунктов управления БПЛА и 191 солдат ВСУ.

Организация «Русский Херсон» заявила о продолжении работы по выявлению мест дислокации техники и войск противника. По их данным, в результате передачи координат были также уничтожены 16 наблюдательных пунктов, 38 военных автомобилей и пять лодок противника.

Кроме того, были выведены из строя две антенны ретранслятора, два артиллерийских орудия и одно противотанковое орудие. Данные действия, по словам представителей «Русского Херсона», содействуют успешному уничтожению террористов на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пророссийское подполье в Херсоне сообщило об уничтожении 80 бойцов ВСУ. Ранее в Херсонской области сообщалось о гибели более десяти человек из-за вспышки кишечной инфекции в рядах вооруженных сил Украины.