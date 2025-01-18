Tекст: Мария Иванова

Место дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины поражено под Харьковом, передает РИА «Новости». Лебедев сообщил о «очень результативном прилете».

После удара начался серьезный пожар, на месте происшествия работают около десятка автомобилей скорой помощи, пожарные и украинские военные.

Ранее вечером украинские СМИ зафиксировали мощный взрыв в Харькове во время воздушной тревоги, а местные власти подтвердили удары по Харьковскому и Чугуевскому районам области.

База наемников располагалась на окраине Харькова на территории базы отдыха «Лесная поляна». Местные жители часто замечали там иностранных военных, некоторые из которых говорили на испанском.

По словам представителя сопротивления, удар был «редкого качества». Лебедев отметил, что информация о наемниках поступила от информаторов пророссийского сопротивления. В результате прилета, по его словам, точность поражения оказалась высокой, что позволило нанести значительный урон врагу.

Утром в субботу Лебедев сообщал, что по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО.

До этого удар был произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области.

В начале года ВС России также нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников.