В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.8 комментариев
Shaman и Мизулина: «Официально мы пара!»
Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) на сольном концерте «Ты моя» на московской «Live Арене» подарил букет белых роз Екатерине Мизулиной (глава Лиги безопасного интернета) и сказал: «Официально мы встречаемся, мы пара». Зал взорвался от восторга и закричал: «Горько!» (фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press)
Мать артиста Людмила пожелала молодым людям обрести в отношениях счастье, любовь и взаимопонимание. «Катя – замечательный друг. Очень заботливая и верная девушка. А теперь еще и любимая. Я очень рада и очень счастлива, честное слово», – призналась она (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)
Певец не обошел вниманием и других девушек, подарив перед концертом цветы сотрудницам СМИ. «Ну что, как настроение, девчонки? Я не с пустыми руками. Поздравляю вас с 9 марта и на правах Shaman продлеваю Международный женский день на весь март», – сказал он. Также на шоу артист ездил верхом на коне, танцевал с поклонницами и пел с Григорием Лепсом по видеосвязи (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)
На День святого Валентина Shaman и Мизулина выпустили совместное видео на песню «Я останусь с тобой». Как объяснил сам певец: «Идея витала в воздухе – в тот момент все обсуждали инициативы депутатов Госдумы о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек. Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип в стиле дневника в настоящей школе вместе с настоящими учениками, их искренними эмоциями и чувствами» (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)