Суд удовлетворил ходатайство Ефремова об УДО

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд удовлетворил ходатайство осужденного на семь с половиной лет колонии Ефремова, сообщили в инстанции, передает РИА «Новости».

На слушании представитель колонии заявил, что артист трудился кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки. По словам представителя исправительного учреждения, актер добросовестно относился к своим обязанностям.

При этом в апреле 2023 года он допустил злостное нарушение: использовал запрещенный в колонии предмет – телефон.

Кроме того, он допускал незначительные нарушения, находился без разрешения на объекте, появлялся без нашивки на одежде. Ефремов погасил все взыскания.

Напомним, Ефремов не смог добиться закрытого заседания по делу об УДО.

СМИ сообщали, что актер якобы собирается организовать масштабное мероприятие в случае освобождения по УДО.

В 2020 году Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП в центре столицы. Отмечалось, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.