Стало известно о планах Ефремова устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области

Ефремов пообещал «чудовищную движуху» в Белгородской области после УДО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает «Газета.ru», актер Михаил Ефремов заявил, что планирует устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области после выхода по условно-досрочному освобождению (УДО). В интернете появилась запись телефонного разговора, где Ефремов поздравил друга с днем рождения и рассказал о своих планах.

На записи слышно, как Ефремов говорит: «Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю! Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области». Он также добавил, что «это суд, просто суд», пока «ничего непонятно». Имя собеседника актера не раскрывается.

Ходатайство Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении будет рассмотрено 24 марта в Алексеевском районном суде Белгородской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов решил подать ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии. Ранее он лишился шанса на УДО из-за найденного у него смартфона. Кроме того, сообщалось, что спрос на деревянные поделки Ефремова в колонии вырос перед возможным условно-досрочным освобождением.