В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.0 комментариев
Стало известно о планах Ефремова устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области
Ефремов пообещал «чудовищную движуху» в Белгородской области после УДО
Актер Михаил Ефремов пообещал организовать масштабное мероприятие в Белгородской области после возможного условно-досрочного освобождения, о чем сообщил в телефонном разговоре с поздравлением друга.
Как сообщает «Газета.ru», актер Михаил Ефремов заявил, что планирует устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области после выхода по условно-досрочному освобождению (УДО). В интернете появилась запись телефонного разговора, где Ефремов поздравил друга с днем рождения и рассказал о своих планах.
На записи слышно, как Ефремов говорит: «Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю! Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области». Он также добавил, что «это суд, просто суд», пока «ничего непонятно». Имя собеседника актера не раскрывается.
Ходатайство Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении будет рассмотрено 24 марта в Алексеевском районном суде Белгородской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов решил подать ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии. Ранее он лишился шанса на УДО из-за найденного у него смартфона. Кроме того, сообщалось, что спрос на деревянные поделки Ефремова в колонии вырос перед возможным условно-досрочным освобождением.