Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Названа дата рассмотрения УДО Ефремова
Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов решил подать ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, сообщили в Алексеевском райсуде Белгородской области.
Ходатайство поступило в суд 25 февраля, судебное заседание назначили на 24 марта, сообщили в пресс-службе суда РБК.
Отмечается, что в ходе заседания будет использоваться система видео-конференц-связи, чтобы на ней мог присутствовать осужденный.
Информацию о ходатайстве по УДО подтвердил адвокат артиста Юрий Падалко.
Ранее сообщалось, что Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, может быть освобожден по УДО уже в этом году. СМИ отмечали, что артист может и не выйти по УДО из-за смартфона, который был обнаружен при обыске в ИК-4 в Белгородской области.