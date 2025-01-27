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Источник: Режиссеры начали ездить к Ефремову в колонию на пробы
Стало известно о готовности режиссеров работать с Ефремовым после его освобождения из колонии
Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, может быть освобожден по УДО уже в этом году, и режиссеры уже начали проводить пробы в колонии для формирования занятости актера.
Как сообщает «360», Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, может выйти из колонии по условно-досрочному освобождению уже в текущем году. Источник рассказал, что режиссеры уже начали ездить в колонию, чтобы провести актерские пробы с Ефремовым. Это связано с тем, что занятость актера на момент освобождения значительно сформирована, и планируется до 2027 года.
По словам источника, особое внимание на пробах уделяется состоянию зубов артиста, так как у многих заключенных появляются проблемы с ними. Однако, как отметил собеседник, у Ефремова с этим нет особых трудностей.
Ранее СМИ сообщали, что у актера в колонии якобы ухудшилось состояние здоровья из-за обострения хронической обструктивной болезни легких.
До этого Ефремов изъявлял желание участвовать в СВО на Украине в качестве танкиста.