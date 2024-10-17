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    В России ждут нового исторического рекорда по ставке ЦБ
    На Западе назвали условие вступления Украины в НАТО, исключающее «план победы» Зеленского
    Стало известно об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине
    Ростех сообщил о неуязвимости ракеты «Изделие 305» в зоне СВО
    Харьковские власти поддержали референдум о вхождении области в состав России
    Украина потеряла 40 танков Leopard с начала СВО
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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Госзаказ возвращает культуре смысл

    Госзаказ призван компенсировать дефицит соразмерности культуры развернувшимся реалиям возвращенной истории. То есть хочешь – не хочешь, но нашему обществу предстоит большой разговор о своей самоидентификации и построение планов на исторические перспективы.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

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    17 октября 2024, 11:29 • Новости дня

    Стало известно об ухудшении здоровья Ефремова

    SHOT: Актер Михаил Ефремов испытывает проблемы с дыханием в колонии из-за болезни

    Tекст: Вера Басилая

    У актера Михаила Ефремова, находящегося в колонии, ухудшилось состояние здоровья, он с трудом дышит и почти не может говорить из-за обострения хронической обструктивной болезни легких, сообщили СМИ.

    Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, столкнулся с ухудшением состояния здоровья, требуется ежедневный медицинский осмотр, поскольку существует риск развития дыхательной недостаточности и других осложнений, таких как легочная инфекция, ломкость костей и проблемы с сердцем, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Издание пишет, что медчасть колонии, где находится Ефремов, укомплектована 12 специалистами, включая фтизиатра, инфекциониста и терапевта.

    В настоящее время защита актера занимается подготовкой документов для возможного условно-досрочного освобождения. Однако из-за своего состояния Ефремов не в состоянии общаться даже с адвокатами.

    Ранее Ефремов выразил желание участвовать в СВО на Украине в качестве танкиста.

    Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре столицы. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, как указала прокуратура Москвы.

    СМИ сообщили, что осужденный артист может выйти на свободу по УДО в декабре 2024 года.

    16 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил активно готовиться к зимнему периоду.

    «К зиме готовимся активно. Надеюсь, что все будет сделано. Работа большая на самом деле по стране», – заявил российский лидер на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».

    В ходе совещания с докладом выступил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он сообщил, что отопительный период начался в 72 регионах России. «В целом к зиме готовы 6896 тыс. многоквартирных домов, или 98,9%, объекты социальной культуры, социальной сфере подготовлены на 98%. Подготовлено 98,9% объектов коммунальной инфраструктуры: 71,5 тыс. котельных, 160 тыс. километров тепловых сетей, 680 тыс. сетей водоснабжения и водоотведения. Запасы топлива сформированы в необходимом объеме. Работы продолжаются, и на подготовку к отопительному сезону регионы страны из своих ресурсов уже направили 241 млрд рублей», –  сообщил глава Минстроя.

    По его словам, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при поддержке регионов-шефов также продолжается подготовка к зиме: Донецк подготовлен к зиме на 97%, Луганская республика – на 98%, Запорожская область – на 95%, Херсонская область – на 89%.  «Подготовка объектов будет завершена в плановом режиме до конца октября. Готовы пустить тепло уже при возникших похолоданиях», – доложил министр.

    Также на отдельном контроле находится подготовка к зиме в Белгородской, Курской, Брянской областях. «На территории Брянской области к отопительному периоду подготовлены все объекты, и 9 октября тепло пущено. Белгородская и Курская области по подготовке находятся на завершающей стадии, топливо заготовлено в полном объеме. Белгородская область – готовность 99,7%, Курская область – 99%», – заявил Файзуллин.

    Ранее ФАС выявила экономически необоснованные тарифы за услуги ЖКХ.

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    16 октября 2024, 11:57 • Новости дня
    Премьер Грузии подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине

    Премьер Грузии Кобахидзе подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине

    Премьер Грузии подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал не скрывать от граждан Грузии правду о бедственном положении Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине, – заявил он в среду журналистам. – А обстановка там тяжелейшая».

    По его словам, в два с половиной раза – до 20% – выросла территория, которую после начала СВО перестал контролировать Киев.

    Как сказал Ираклий Кобахидзе, «инфраструктура Украины уничтожена, Украина потеряла половину энергетических мощностей, гуманитарная ситуация тяжелейшая, во многих населенных пунктах, в том числе в больших городах, нет элементарного коммунального обслуживания: газа, воды, света».

    По его словам, «погибли десятки тысяч украинцев, в том числе дети».

    «Нам же предлагали увидеть все это как романтическое событие. Мы показываем общественности голую правду о происходящем на Украине и рассказываем, что оппозиция хотела, чтобы аналогичная участь постигла Грузию», – сказал глава грузинского кабмина.

    Киев неоднократно требовал от Тбилиси прекратить говорить о тяготах на Украине.

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    16 октября 2024, 19:53 • Видео
    «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

    Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

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    16 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Депутат Бундестага заявил об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине

    Депутат Бундестага Котре: Шольц изменил позицию по переговорам с Россией и конфликту на Украине

    Депутат Бундестага заявил об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к конфликту на Украине, а правительство ФРГ допустило возможность проведения германо-российских переговоров, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

    По его словам, заявления Шольца о необходимости участия России в следующей мирной конференции по вопросу Украины свидетельствуют о важном изменении в политике немецкого лидера, пишут «Известия».

    Котре отметил, что ранее правящие партии Германии упорно сопротивлялись любым попыткам диалога с Россией, тогда как АдГ всегда критиковала такую политику как инфантильную. Депутат подчеркнул, что даже во время холодной войны США и Советский Союз вели переговоры, и выразил надежду, что Шольц готов возвестить о новой эре в отношениях между странами.

    Кроме того, он отметил, что, по информации немецкой национальной службы новостей Tagesschau, правительство Германии рассматривает возможность проведения германо-российских переговоров. Это свидетельствует о стремлении Берлина к налаживанию диалога с Москвой, что ранее было маловероятным на фоне напряженности в отношениях из-за конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц заявлял, что Германия стремится к продолжению переговоров с Россией, несмотря на все сложности в отношениях, и готов обсуждать с Путиным вопросы, связанные с Украиной. Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

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    16 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Зеленский объявил войну Ирану и КНДР

    Зеленский представил в Раде «план победы» Украины

    Зеленский объявил войну Ирану и КНДР
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», заявив, что страна на данный момент «воюет с Россией, Ираном и Северной Кореей». Его «план» исключает уступку территорий или заморозку конфликта. Главные пункты включают приглашение Украины в НАТО и удары по России.

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Зеленский в ходе выступления в Раде.

    Украинский лидер подчеркнул, что его план не предусматривает заморозку конфликта или уступки территорий. «Это не заморозка. Это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать план», – заявил Зеленский в ходе выступления, передает ТАСС.

    Основные пункты «плана победы» включают приглашение Украины в НАТО «уже сейчас» и продолжение операций на территории России.

    Одним из важнейших аспектов плана Зеленский назвал снятие ограничений на использование дальнобойного оружия по военным целям на российской территории. Это предполагает предоставление соответствующих вооружений, а также спутниковых данных и разведывательной информации от западных стран.

    Зеленский подчеркнул важность усиления военного потенциала Украины.

    Также план предусматривает размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета», который «обеспечит защиту страны в будущем».

    Зеленский также отметил важность развития стратегического и экономического потенциала Украины и усиления санкций против России.

    Кроме того, украинские военные будут использованы для укрепления обороны всей Европы в период после окончания конфликта, пообещал он.

    По словам Зеленского, «план победы» станет «мостом к саммиту мира», его реализация позволит завершить конфликт не позднее 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявлял, что Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России. Миф об участии КНДР в конфликте на Украине был нужен Киеву, но даже США оказались не готовы поддерживать такие заявления.

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    16 октября 2024, 23:44 • Новости дня
    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО

    Associated Press: Границы Украины должны быть четко демаркированы для вступления в НАТО

    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные дипломаты считают, что Украина может вступить в НАТО только после четкой демаркации своих государственных границ, что позволит определить условия действия пятой статьи Североатлантического договора.

    Украина для вступления в НАТО должна иметь четко определенные государственные границы, сообщает Associated Press со ссылкой на западных дипломатов. Такое условие позволит точно определить, в каких случаях будет применяться пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Украинский президент Владимир Зеленский представил в Верховной раде план победы, где первым пунктом стоит немедленное приглашение Украины в альянс.

    В плане также упоминается снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.

    Зеленский надеется завершить конфликт до 2025 года.

    В российском МИД данный план назвали набором бессвязных лозунгов. Кроме того, постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс в ближайшее время не планирует приглашать Украину в свои ряды.

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, и эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский презентовал в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас».

    При этом канцлер Германии Олаф Шольц остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО после встречи с Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков отметил, что так называемый мирный план Зеленского является прикрытием для продолжения политики США, направленной на ведение войны до последнего украинца. 

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    16 октября 2024, 20:02 • Новости дня
    Убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным

    Источник: Военного в Подмосковье убили в результате спланированного нападения

    Убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство вернувшегося со специальной военной операции военнослужащего в Московской области, совершенное в среду, носит заказной характер, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Убийство тщательно спланировали, сказал собеседник ТАСС. Злоумышленники поджидали транспортное средство военного в засаде на въезде в поселок и, возможно, следили за его передвижениями. В настоящий момент другие подробности расследования не разглашаются.

    Напомним, в Московской области убили заместителя начальника воинской части, который недавно вернулся домой со специальной военной операции, его расстреляли в упор. Возбуждено уголовное дело.

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    17 октября 2024, 05:54 • Новости дня
    Харьковские власти поддержали референдум о вхождении области в состав России
    Харьковские власти поддержали референдум о вхождении области в состав России
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу о проведении референдума по вхождению региона в состав России, отметив необходимость детального изучения общественного мнения.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА «Новости» о поддержке референдума по вопросу вхождения региона в состав России. Он подчеркнул, что находится на стороне жителей в этом вопросе, однако отметил необходимость более глубокого изучения общественного мнения.

    Во время встречи с жителями села Граково Харьковской области к Ганчеву обратились с просьбой провести референдум о присоединении к России на контролируемой территории. Ганчев заявил, что такое решение должны принимать все жители области, вне зависимости от их гражданства.

    Ганчев добавил, что многие жители региона, находящиеся в оккупации, также могут поддерживать эту идею. Он отметил, что их политическая воля будет определяющим фактором. По словам Ганчева, поступающие пожелания граждан уже отражают общественное мнение, и требуется его более масштабное изучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков и область будут освобождены в ближайшее время для обеспечения безопасности России.

    Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Харьковскую область прибыли отбывавшие наказание в местах лишения свободы мобилизованные украинцы.

    Кроме того, депутат Госдумы России, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город.

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    16 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Подмосковье неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО военного
    В Подмосковье неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО военного
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московской области произошло убийство заместителя начальника воинской части, который недавно вернулся домой со специальной военной операции.

    Неизвестный расстрелял мужчину в упор, погибшим оказался участник специальной военной операции, сообщил собеседник ТАСС. Он вернулся домой всего неделю назад.

    Следственные органы регионального Главного следственного управления СК возбудили дело по факту расстрела мужчины. Ведомство в своем Telegram-канале уточнило, что уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

    Убийство произошло 16 октября около 9.00 мск у села Меленки Солнечногорского городского округа. Мужчина на грунтовой дороге из автомобиля произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери машины под управлением местного жителя. Пострадавший скончался. На месте работают наиболее опытные следователи и криминалисты, допрашиваются очевидцы.

    В январе двое жителей Истринского городского округа угрожали убить и поджечь дом супруги участника СВО, требуя вернуть долг, который якобы взял ее муж. Они подожгли дом, но хозяйка смогла спастись. Организатор поджога позднее был арестован.

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    16 октября 2024, 21:03 • Новости дня
    Прокурор рассказал, как была использована тяга генерала Попова к ставкам

    Прокурор: Генерал Цоков использовал любовь Попова к ставкам на тотализаторе для личного обогащения

    Прокурор рассказал, как была использована тяга генерала Попова к ставкам
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Генерал-лейтенант Олег Цоков организовал преступную группу, похитившую из госбюджета более 114,5 млн рублей, он привлек генерал-майора Ивана Попова, зная его любовь к ставкам на спортивном тотализаторе, заявил прокурор в Тамбовском гарнизонном военном суде.

    В Тамбовском гарнизонном военном суде начался процесс по делу о хищении из госбюджета более 114,5 млн рублей, передает ТАСС. В преступную группу входили генерал-майор Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев, которые обвиняются в хищении металлических конструкций из фонда ВГА Запорожской области. Прокурор заявил, что уголовное дело в отношении организатора группы, генерал-лейтенанта Олега Цокова, было прекращено из-за его смерти.

    Обвинительное заключение гласит, что Цоков разработал преступный план, зная любовь Попова к ставкам. «Зная увлеченность Попова ставками на результаты спортивных событий, путем подкупа его жены автомобилем, стоимость которого составляет около четырех миллионов рублей, путем уговора Моисеева, разработал преступный план», – говорится в обвинительном заключении полковника юстиции.

    Прокурор подчеркнул, что преступная группа около полугода совершала хищения металлоконструкций, распределяя роли для обмана вышестоящего командования и ВГА Запорожской области. Хищения производились в таких городах, как Мелитополь, Бердянск, Тула, Балашиха, Дмитров, Москва и других.

    Генерал Попов заявил в суде, что обвинения против него не имеют оснований, и свою вину он не признает. В отличие от него, бизнесмен Моисеев полностью признал свою вину.

    Ранее военные следователи закрыли уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, одним из ключевых участников которого был бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов.

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    16 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину

    Политолог Рар: Евросоюз не ожидал, что конфликт на Украине продлится так долго

    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз не ожидал, что конфликт вокруг Украины продлится так долго. Теперь некоторые страны могут пересмотреть объемы финансирования Украины. Если же Зеленский хочет, чтобы ему и дальше выделяли деньги, придется продемонстрировать успехи на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции сократить расходы на Украину.

    «Германия и Франция являются главными донорами Украины. И доля финансирования, касающаяся военных расходов и поддержки экономики Киева, будет сокращаться. Выделение денег не прекратится окончательно, но в ЕС не рассчитывали, что конфликт продлится столько времени. Впредь Парижу и Берлину придется учитывать собственные расходы на милитаризацию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, чтобы Запад и дальше выделял деньги Киеву, Зеленскому придется продемонстрировать успехи на поле боя. «Пока в Евросоюзе еще надеются на изменение ситуации в пользу Украины, но такая перспектива гаснет», – пояснил спикер.

    На этом фоне эксперт напомнил о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Германию. «Он вновь пообещает военную помощь, зная при этом, что после выборов Штаты могут пересмотреть свою политику в отношении Украины», – допускает аналитик.

    В заключение Рар выразил уверенность в том, что «Байден будет призывать именно Германию и дальше вносить главную лепту в поддержку Украины, даже если другие страны эту помощь сократят».

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине. Так, издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

    Politico также отмечает, что Франция является не единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

    Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

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    16 октября 2024, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР

    Политолог Скачко спрогнозировал реакцию Пхеньяна и Тегерана на слова Зеленского о войне Украины с Ираном и КНДР

    Эксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР
    @ IMAGO/APAimages/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявлением о том, что Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и КНДР, Владимир Зеленский преследует две цели. Во-первых, он хочет масштабировать конфликт до планетарных масштабов. А во-вторых, ему было нужно показать украинскую сторону несчастной, угнетаемой и подвергаемой опасностям, а следовательно, нуждающейся в еще большей помощи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Владимир Зеленский выбрал войну как средство удержания власти и своего собственного спасения. Он продолжает придерживаться этой логики, и его выступление в Раде это лишь подтвердило», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, Зеленского поддерживает не больше половины западных элит, которые не оставляют надежд нанести России «стратегическое поражение на поле боя».

    «Остальные хотят получить перемирие и временную передышку. Но никто из них не принимает окончательные решения по украинскому вопросу, поэтому процессы развиваются параллельно. В такой ситуации Зеленский чуть ли не объявил войну Ирану и Северной Корее», – пояснил собеседник.

    Как полагает эксперт, своим заявлением тот преследовал две цели. «Во-первых, он хочет масштабировать конфликт до планетарных масштабов, втянуть в воронку больше стран. А во-вторых, ему было нужно показать Украину несчастной, угнетаемой и подвергаемой опасностям, а значит, нуждающейся в еще большей помощи – финансовой и военной», – детализировал Скачко.

    «Я удивлен, что Зеленский не включил в список стран, с которыми Киев якобы находится в состоянии войны, Белоруссию. Видимо, ему никто не подсказал, а сам он не додумался», – сыронизировал он. Сделанное Зеленским заявление собеседник назвал абсурдным. «Насколько известно, на стороне российской армии воюет внук бывшего президента Мали. Что же он не стал признавать и африканскую страну «участником нападения» на Украину?» – продолжил эксперт.

    По прогнозам Скачко, Иран и КНДР не оставят слова Зеленского без внимания. «Пхеньян может ответить в довольно грубой форме, а Тегеран – по-восточному витиевато скажет, что у Зеленского «съехала башня», – полагает собеседник.

    В целом же выступление Зеленского в Раде он счел «пустой болтовней». «Сказанное им не имеет никакого значения. Ему нужно либо победить Россию, либо заставить Москву сесть за стол переговоров на выгодных для Киева условиях. Ни то, ни другое недостижимо. Но подобные представления продолжатся, равно как и военное противостояние», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина воюет с тремя странами: Россией, Ираном и КНДР. Слова прозвучали во время презентации так называемого плана победы в Верховной раде. В Москве к инициативе, предложенной Киевом, отнеслись негативно.

    Так, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, проект мирного урегулирования Зеленского может фактически повторять идею США о войне до последнего украинца, передает РИА «Новости». Он также добавил, что в реальности выходом из сложившейся ситуации может стать осознание Киевом «бесперспективности той политики, которую он проводит».

    Скептицизм по поводу «плана победы» Зеленского выражают и на Западе. Так, издание The Washington Post сообщает, что усталость от конфликта нарастает «по обе стороны Атлантики». Большинство американцев разделяют мнение, что поддержка ВСУ чрезмерна, а единодушие вокруг помощи Киеву между членами ЕС и Штатами утрачено.

    Примечательно, что на Украине уже заявляли о непосредственной вовлеченности Пхеньяна в конфликт. Так, Владимир Зеленский утверждал, что КНДР «включилась» в боевые действия на стороне России. В то же время министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что их северный сосед может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки Москвы из-за подписанного договора между странами.

    При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине. Он подчеркнул, что Штаты беспокоят подобного рода сообщения.

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    16 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР
    Российские войска освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России установили контроль над населенными пунктами Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР в ходе активных наступательных действий, сообщили в российском Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Красный Яр в ДНР и поразила 67-ю, 150-ю механизированные, 59-й мотопехотную бригады ВСУ, 101-ю, 111-ю бригады теробороны и 15-ю бригаду нацгвардии у Вишневого, Новоселидовки, Дзержинска, Воздвиженки, Селидово и Сухой Балки в республике, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Она также отразила 10 контратак украинских штурмовиков. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 465 военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронированные машины и гаубицы.

    Группировка «Запад» освободила населенный пункт Невское в ЛНР, уничтожен склад с боеприпасами. Противник в зоне ответственности группировки потерял более 430 военнослужащих, технику и артиллерийские установки.

    Кроме того, на Липцовском и Волчанском направлениях войска группировки «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ, уничтожив склад беспилотников. Потери противника составили до 40 военнослужащих.

    Подразделения Южной группировки продолжили наступление вглубь обороны противника и отразили семь контратак. Противник потерял до 710 военнослужащих и технику, включая американскую гаубицу М777.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что российские войска освободили более двух третей территории Дзержинска.

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    16 октября 2024, 12:32 • Новости дня
    Политолог объяснил решение Праги вернуть посла в Россию

    Политолог Корнилов: Чехии не удалось решить экономические проблемы с помощью русофобии

    Политолог объяснил решение Праги вернуть посла в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чехия является одной из чемпионок ЕС по политической русофобии. Вместе с тем в последнее время чешские власти несколько смягчили риторику. Решение Праги вернуть посла в Москву может быть позитивным сигналом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что Чехия направит в Россию новым послом бывшего замминистра обороны.

    «Решение Чехии спустя несколько лет вернуть посла в Москву – это позитивный сигнал. Он свидетельствует о том, что страны, стоявшие во главе курса на разрыв отношений с Россией, понимают – продолжаться вечно это не может и необходимо как минимум стремиться к нормализации диалога», – считает политолог Владимир Корнилов. Вместе с тем, по его мнению, говорить о прорыве и полном изменении конструкции взаимоотношений между Москвой и странами Евросоюза рано.

    Собеседник напомнил, что Прага является одной из чемпионок ЕС по политической русофобии. Так, Чехия обвиняла Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году во Врбетице, требовала от России плату за аренду земли под консульством, инициировала поиск и передачу Украине снарядов.

    «Кроме того, президент Петр Павел строил свою кампанию на агрессивной русофобии. Первые месяцы нахождения на этом посту он если был не чемпионом по русофобским заявлениям – все-таки с прибалтами и поляками ему не сравниться, – то во всяком случае был в числе лидеров», – указал эксперт. При этом, как заметил Корнилов, в последнее время чех изменил риторику: «яростный русофоб пропал».

    «Мы видим более-менее умеренные – это, конечно, не пророссийские и не русофильские – заявления. Например, Павел призывает Украину задуматься над тем, как искать пути мира в конфликте, – детализировал спикер. – То есть чешские власти начали, во-первых, задумываться, а правильно ли они поступили, сделав ставку на Киев, а во-вторых, понимать, что экономические и внутриполитические проблемы с помощью русофобии и оголтелой войны с Россией им не решить».

    Между тем Москва открыта к диалогу с европейскими странами. «Мы не раз призывали в том числе Чехию к более трезвой позиции в отношении российской внешней политики и конфликта вокруг Украины. Но Прага – не самостоятельный игрок на европейской арене, она вряд ли пойдет на конфликт с Брюсселем по поводу отношений с Россией. Однако, по всей видимости, пример Венгрии и Словакии, ближайших соседей Чехии, оказался заразительным», – отметил аналитик.

    Он выразил надежду на то, что когда Петр Павел и новый посол Чехии начнут оценивать все плюсы и минусы для своей страны от ухудшения отношений с Россией, то в конечном итоге здравый смысл возьмет верх. А вот от кого не приходится ждать здравого смысла, так это от Украины. По прогнозам эксперта, киевские власти отреагируют на решение Праги в свойственной для них манере.

    «Киев «побил горшки» с некоторыми своими ближайшими союзниками, покровителями и спонсорами. Украинское руководство сейчас ведет себя по-хамски со всеми. Им теперь все равно, на кого наезжать. Любое сближение с Россией – будь то Чехией или Ватиканом – они будут воспринимать как личное оскорбление Владимира Зеленского и целой Украины», – заключил Корнилов.

    Ранее Чехия решила вернуть отозванного в 2022 году посла в Москву. Как сообщает Чешское информационное агентство (CTK) со ссылкой на МИД, Даниэль Коштовал, бывший замминистра обороны республики, вступит в должность в первые месяцы 2025 года. Отмечается, что российская сторона якобы уже предварительно согласовала кандидатуру Коштовала.

    «Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии, – Великобритания, Франция, Германия и США. Я желаю послу больших сил в этой сложной миссии», – заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    С 2018 года послом Чехии в России был назначен Витезслав Пивонька. После начала боевых действий на Украине Прага отозвала его для консультаций. С того момента дипмиссию в Москве возглавляет дипломат уровнем ниже – временный поверенный. Сейчас главой дипведомства является Ян Ондржейка.

    Коштовал имеет обширный опыт в дипломатической и военной сферах. С 1996 года он возглавлял департамент политики безопасности МИД Чехии и руководил департаментом стран Северной и Восточной Европы. Он также представлял Чехию в НАТО с 1998 по 2022 год и был на дипломатических должностях в посольствах Чехии в Москве и Вашингтоне. В 2013 году Коштовал был назначен первым замминистра обороны, а позже – замминистра по вопросам стратегии и внешних сношений.

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    16 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Офицер «Ахмата» показал видео с солдатом-«зомби» ВСУ
    Офицер «Ахмата» показал видео с солдатом-«зомби» ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнослужащий продолжил движение после взрыва рядом с ним, видеозапись с этим моментом опубликовал офицер спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    Видео снято с помощью беспилотного летательного аппарата. На записи видно, как украинский солдат пережил взрыв, произошедший рядом с ним, после чего продолжил движение, будто ничего не произошло, передает «Лента.ру» со ссылкой на публикацию в Telegram-канале Аида.

    Боец «Ахмата» подписал ролик словами: «На службе ВСУ зафиксированы зомби».

    Ранее источник в силовых структурах сообщал, что ВСУ стали активно использовать сильнодействующие препараты в боях на территории приграничной зоны в Курской области. По его словам, эффект от препаратов заставляет солдат идти на пулемет без страха, несмотря на ранения.

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    16 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    В Иране заявили о наличии секретного оружия, которое мощнее ядерного

    Экс-генерал КСИР: У Ирана есть секретное оружие мощнее ядерного

    В Иране заявили о наличии секретного оружия, которое мощнее ядерного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, превосходящее по мощи ядерное, сообщает IFP.

    По словам Ростами, вооружения, которые есть у Ирана, значительно превосходят ядерное оружие. Это заявление он сделал 16 октября на фоне угроз Израиля о возможном ударе по Ирану. Одновременно в стране звучат призывы к пересмотру неядерной военной доктрины, «Газета.Ru».

    Ростами не уточнил ни характеристики этого вооружения, ни его происхождение или возможные последствия использования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана.

    Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

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