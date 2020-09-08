Ефремова приговорили к восьми годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

«Назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима», – огласила решение судья Елена Абрамова, передает РИА «Новости».

Артиста возьмут под стражу в зале суда. Ефремов будет отбывать наказание в колонии общего режима в центре Москвы. Также суд взыскал с актера 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Действия актера квалифицированы по п. «а» ч. 4 ст. 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Судья Елена Абрамова при оглашении приговора подчеркнула, что суд учел раскаяние Ефремова в последнем слове.

Отмечается, что суд не принял показания Ефремова как достоверные. В то же время доказательства стороны обвинения признаны последовательными и логичными, передает ТАСС.

Прокуратура запрашивала для актера 11 лет колонии общего режима, а также запрет на три года после освобождения садиться за руль. Адвокат Эльман Пашаев указывал на смягчающие обстоятельства для приговора: детей на иждивении Ефремова, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда.

Сразу после аварии актер дал признательные показания и опубликовал видео с извинениями. Однако позже в суде он заявил, что не помнит момент аварии и не может сознаться во вменяемом ему преступлении.

В четверг Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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