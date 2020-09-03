Ефремов признал вину в ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил в ходе заседания Пресненского суда, что признает вину в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве.

«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину», – заявил артист перед прениями сторон, не уточнив деталей.

Перед началом заседания адвокат Эльман Пашаев заявил, что Ефремов сегодня признает вину.

«Ефремов сегодня признает вину», – передает РИА «Новости» слова Пашаева. Он не уточнил, в чем именно признается артист.

На заседании Пресненского суда в четверг пройдут прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание Ефремову. Позже слово перейдет к защите.

В четверг утром сообщалось, что Ефремов был доставлен в Пресненский суд Москвы для участия в прениях сторон по своему уголовному делу. Артист вновь отказался отвечать на вопросы журналистов, собравшихся у входа, передает ТАСС.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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