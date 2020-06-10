По факту сбыта наркотиков Ефремову возбуждено дело

Полиция установила факт сбыта наркотиков актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, возбуждено дело, сообщает ГУ МВД Москвы.

«В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. Расследование продолжается», – сообщается на сайте московского главка полиции.

Ранее прокуратура подтвердила, что Ефремов в момент ДТП с погибшим находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В понедельник вечером актер в нетрезвом виде выехал на встречную полосу в центре Москвы на Jeep Grand Cherokee и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Сообщалось, что в крови Ефремова нашли следы наркотиков.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Ефремова отправили под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии.

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