Стали известны условия домашнего ареста Ефремова

Актеру Михаилу Ефремову запрещено покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом, он должен носить электронный браслет, сообщают информационные агентства.

Как следует из постановления суда, Ефремову нельзя «покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом». Звонки разрешены для вызова врача или представителей правоохранительных органов. При этом Ефремов должен уведомлять органы следствия.

Кроме того, ему разрешено общаться только с «близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН», передает ТАСС.

В случае нарушения условий меру пресечения могут изменить на арест.

В пресс-службе УФСИН по Москве сообщили, что «к нему будут применены технические средства контроля», то есть на актера наденут электронный браслет.

Напомним, пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон. В результате ДТП водитель фургона погиб. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест.

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