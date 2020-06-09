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9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
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Почему с помощью 5G-устройств невозможно чипировать людей

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Главная конспирологическая теория последнего времени: с помощью вакцины от коронавируса некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя. Подробности...
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Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Инженерам» важно понимать, как все устроено. Именно поэтому нынешняя ситуация сводит их с ума – не будучи сведущими в вирусологии и видя, что вводные меняются каждый день, они не могут понять природу вируса. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

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              Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

              Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиля   9 июня 2020, 14:00
              Фото: Автодайджест/Youtube
              Текст: Антон Крылов

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              Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство?

              Вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве заслуженный артист Российской Федерации Михаил Олегович Ефремов убил курьера Сергея Захарова. Момент убийства был зафиксирован множеством видеокамер, как и первые минуты после трагедии. Сомнений в том, что Михаил Ефремов пьяным сел за руль джипа, после чего выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с «Ладой», за рулем которой ехал Захаров, нет никаких. Кроме того, положительные результаты анализа на алкоголь объявлены официально.

              Серьезных признаков раскаяния сразу после столкновения актер не выказывал. Из пьяного бормотания Ефремова можно было разобрать, что у него много денег и он оплатит лечение пострадавшего. В первые часы после аварии Захаров был жив, но травмы оказались несовместимы с жизнью, и в больнице он скончался.

              Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
               Делать прогнозы о том, каким именно будет наказание для Ефремова, продолжится ли его кино- и театральная карьера, излечится ли он от алкоголизма и так далее – пока что абсолютно преждевременно и бессмысленно. Есть факты – смертельное ДТП и пьяный актер за рулем. В остальном разберутся следствие и суд. Но некоторые выводы сделать все-таки можно.

              Уголовное дело, сперва возбужденное по второй части статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», было переквалифицировано на четвертую часть этой же статьи, в которой говорится о причинении смерти в состоянии опьянения. Наказание по этой статье чуть более года назад было серьезно ужесточено. Если до 17 июня 2019 года «вилка» наказания составляла от двух до семи лет лишения свободы, то теперь – от пяти до двенадцати.

              «Год назад Государственная дума приняла поправки в УК, ужесточающие наказание за пьяные ДТП. Это была инициатива всех фракций, она получила широкий общественный резонанс и поддержку граждан. Фактически мы приравняли наказание за такие дорожно-транспортные происшествия к наказанию за убийство», – прокомментировал произошедшее депутат Государственной думы Василий Пискарев. Он также заявил, что если следствие подтвердит, что «Михаил Ефремов был пьян и по его вине погиб человек, то наказание за такое ДТП должно быть самым строгим. Закон един для всех».

              Юрист Сергей Радько в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что несмотря на зафиксированное на видео состояние Ефремова, условное наказание все равно возможно. 

              «Тут все зависит от поведения виновного. Кто-то пытается уйти от наказания, придумывает различные версии, а некоторые сразу каются, признают вину, возмещают ущерб – и суд с учетом личности и поведения виновного будет выбирать меру наказания. Очень многое зависит от поведения родственников погибшего, которых признают законными представителями и потерпевшими, – говорит Радько. – От их мнения часто зависит, какой будет мера наказания – суд очень часто у них выясняет, какую меру они считают адекватной. Они могут сказать, что виновник им все компенсировал, взял на обеспечение, возместил моральный ущерб, расходы на погребение, обязался в будущем содержать и так далее, и с учетом этого суд может принять решение», – предположил юрист. По данным СМИ, Михаил Ефремов 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения с начала 2020 года. 

              У погибшего Сергея Захарова остались жена и двое детей. Они пока не декларировали свою позицию, а его племянница высказала надежду, что виновнику аварии «не удастся откупиться» и что Михаилу Ефремову назначат «максимальное наказание». 

              Как всегда бывает в подобных случаях, в социальных сетях развернулась бурная дискуссия о том, какого наказания заслужил Ефремов. Все вчерашние вирусологи-эпидемиологи и специалисты по конституционному законодательству оперативно переквалифицировались в автоюристов и наркологов и принялись со знанием дела обсуждать детали произошедшего.

              Большинство сурово осуждают актера, который в последние месяцы регулярно появлялся на публике пьяным.

              До того, как появилась информация о смерти пострадавшего, появлялись комментарии в стиле «жалко Мишу», но, что показательно, не было призывов «понять и простить гения». Большинство же комментаторов с самого начала требовали сурового наказания для Ефремова.

              Дискуссия о том, является ли известность и популярность смягчающим или, наоборот, отягчающим обстоятельством, ведется уже не первый год и даже не первое столетие. В истории бывали случаи, когда «звездам» удавалось избежать серьезного наказания за преступления, за которые «обычного» человека с большой вероятностью посадили бы.

              Вспомнили, например, писателя Эдварда Радзинского, признанного виновным в ДТП, в результате которого погибла девушка. Радзинский тоже выехал на встречную полосу (правда, он был трезвым). В результате писатель заплатил родственникам погибшей около 2 млн рублей, уголовное дело было прекращено по амнистии.

              С другой стороны, есть дело футболистов Кокорина и Мамаева. В их случае известность стала, наоборот, отягчающим обстоятельством. Комментаторы много говорили о том, что знаменитые спортсмены должны быть примером для молодежи, поэтому и наказание должно быть показательным.

              По поводу длительного приговора голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну было много разговоров о том, что, вероятно, не очень справедливо сажать человека за давние преступления и проступки, о которых к тому же все знали, но ничего не предпринимали до команды «ату его!». Сторонники жесткого наказания, напротив, говорили о том, что судьба Вайнштейна станет примером всем тем продюсерам, режиссерам и людям других профессий, которые полагают, что начальственный статус дает им возможность безнаказанно домогаться к подчиненным.

              В случае с Ефремовым можно сказать, что судя по подавляющему большинству отзывов, люди не согласны с тем, что популярным актерам можно садиться за руль в бессознательном состоянии и убивать тех, кому не повезло оказаться на их пути. Наказание должно быть если не суровым, то, по крайней мере, справедливым. То есть реальным, а не условным.

              На ваш взгляд

               
              Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?



              Отметим, что у русских артистов есть давняя традиция пьянства, и обычно оно губит их самих, а не окружающих. Алкоголь называют основной причиной смерти 38-летнего Владислава Галкина и 47-летнего Дмитрия Марьянова. В 48 лет умер Андрей Краско, в 50 – Андрей Панин. Отец Михаила, знаменитый советский актер Олег Ефремов дожил до 72 лет, но про его пристрастие к алкоголю неоднократно писали СМИ.

              Кроме того, мы регулярно читаем о дебошах, которые устраивают в самолетах перебравшие крепкого актеры. Снимали с рейсов и передавали в полицию Александра Панкратова-Черного и Алексея ПанинаМаксима Аверина и самого Михаила Ефремова. Когда человек долго ходит по краю, причем в состоянии, когда он себя не контролирует, рано или поздно он либо упадет сам, либо столкнет другого. Это и произошло с Ефремовым.

              И еще один момент. Разумеется, непосредственно виновным в ДТП будет признан Михаил Ефремов, другие разумные варианты отсутствуют. Но ведь, с одной стороны, есть множество его друзей и знакомых, которые, вероятно, знали о том, что он позволяет себе садиться нетрезвым за руль. Знали, но ничего не делали. Поэтому предложение бывшего юмориста Виктора Шендеровича к друзьям Ефремова помочь семье погибшего выглядит и правильным, и своевременным.

              И, с другой стороны, есть множество нарушений, которые Михаил Ефремов совершил за рулем с начала года. Возможно, правоохранительным органам или депутатам есть смысл всё-таки вернуть советскую систему с проколами в правах. Три серьезных нарушения – и лишение прав на год.  Это позволит убрать с улиц тех, у кого «много денег» и нет желания соблюдать обязательные для всех правила.


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