Пархоменко рассказал, как рано начал пить Ефремов

Журналист Сергей Пархоменко, который с детства знаком с Михаилом Ефремовым, ставшим виновником ДТП в центре Москвы, рассказал, что артист начал употреблять алкоголь с 13 лет.

«Я не большой любитель делиться с публикой какими-то особенно личными переживаниями, но это тот случай, когда я и в самом деле не могу не написать», – написал Пархоменко в Facebook.

Журналист рассказал, что знает Ефремова с детства – они ходили в один детский сад.

«Мы с ним продружили почти все школьные годы очень близко и тесно. Виделись почти каждый день. Я эту дружбу хорошо помню. Множество ярких событий тех лет – в основном смешных, веселых, со всяким мальчишеским озорством, позерством и вполне безобидным хулиганством, – живут в моей памяти необыкновенно яркими картинами и звуками. И я помню, почему мы расстались. Потому что Миша стал регулярно пить – страшно рано, уже лет в 13, наверное», – рассказал Пархоменко.

Он признался, что такое поведение друга пугало его. «Мне казалось, что это какая-то неприятная, стыдная болезнь. Мне не хотелось его видеть в такие моменты. Постепенно их становилось все больше, и к концу школы мы совсем перестали общаться», – добавил журналист.

«С тех пор мы виделись только случайно, просто сталкиваясь где-нибудь в публичных местах. Каждый раз клялись друг другу, что вот обязательно надо специально как-нибудь встретиться, посидеть, поговорить, рассказать друг другу про свою жизнь. И ни единого раза этого не сделали», – отметил он.

Журналист выразил мнение, что оправданию поступку актера нет. «Для меня самого вчера случилось страшное горе. Мишу я не оправдываю, оправдать его невозможно. Человека, который погиб, не вернуть, и в гибели его Миша виноват, и этого человека, его семью, детей очень жалко», – добавил Пархоменко.

«Конечно, все страшно нелепо – и самое нелепое то, что у него вообще до сих пор была машина, и от этой машины ключи. Зачем? … Я думаю, водка была проклятием всей Мишиной жизни. Водка сломала страшно много дорогого ему, унесла у него страшно много важного. Теперь вот унесла и остаток самой его жизни», – заключил он.

Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Крестница погибшего потребовала максимального наказания для актера.

Автоюрист Сергей Радько заявил газете ВЗГЛЯД, что Ефремов вполне может получить условный срок, если близкие погибшего в аварии водителя пойдут навстречу и не будут настаивать на реальном сроке.