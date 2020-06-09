Пархоменко рассказал, как рано начал пить Ефремов

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9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:21  |  vz.ru
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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Почему Москва отменила режим самоизоляции именно сейчас

Высыпавшая на улицу столичная молодежь, похоже, не собирается соблюдать «режим самосохранения»Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В первый же жаркий день лета мэр Москвы Сергей Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Между тем вирус в городе полностью не побежден, и мировой опыт говорит о риске нового всплеска заболеваемости именно после отмены карантина. Вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
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Почему с помощью 5G-устройств невозможно чипировать людей

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Главная конспирологическая теория последнего времени: с помощью вакцины от коронавируса некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя. Подробности...
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Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Инженерам» важно понимать, как все устроено. Именно поэтому нынешняя ситуация сводит их с ума – не будучи сведущими в вирусологии и видя, что вводные меняются каждый день, они не могут понять природу вируса. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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              Пархоменко рассказал, как рано начал пить Ефремов

                 9 июня 2020, 13:14
              Фото: Новодережкин Антон/ТАСС
              Текст: Алина Назарова

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              Журналист Сергей Пархоменко, который с детства знаком с Михаилом Ефремовым, ставшим виновником ДТП в центре Москвы, рассказал, что артист начал употреблять алкоголь с 13 лет.

              «Я не большой любитель делиться с публикой какими-то особенно личными переживаниями, но это тот случай, когда я и в самом деле не могу не написать», – написал Пархоменко в Facebook.

              Журналист рассказал, что знает Ефремова с детства – они ходили в один детский сад.

              «Мы с ним продружили почти все школьные годы очень близко и тесно. Виделись почти каждый день. Я эту дружбу хорошо помню. Множество ярких событий тех лет – в основном смешных, веселых, со всяким мальчишеским озорством, позерством и вполне безобидным хулиганством, – живут в моей памяти необыкновенно яркими картинами и звуками. И я помню, почему мы расстались. Потому что Миша стал регулярно пить – страшно рано, уже лет в 13, наверное», – рассказал Пархоменко.

              Он признался, что такое поведение друга пугало его. «Мне казалось, что это какая-то неприятная, стыдная болезнь. Мне не хотелось его видеть в такие моменты. Постепенно их становилось все больше, и к концу школы мы совсем перестали общаться», – добавил журналист.

              «С тех пор мы виделись только случайно, просто сталкиваясь где-нибудь в публичных местах. Каждый раз клялись друг другу, что вот обязательно надо специально как-нибудь встретиться, посидеть, поговорить, рассказать друг другу про свою жизнь. И ни единого раза этого не сделали», – отметил он.

              Журналист выразил мнение, что оправданию поступку актера нет. «Для меня самого вчера случилось страшное горе. Мишу я не оправдываю, оправдать его невозможно. Человека, который погиб, не вернуть, и в гибели его Миша виноват, и этого человека, его семью, детей очень жалко», – добавил Пархоменко.

              «Конечно, все страшно нелепо – и самое нелепое то, что у него вообще до сих пор была машина, и от этой машины ключи. Зачем? … Я думаю, водка была проклятием всей Мишиной жизни. Водка сломала страшно много дорогого ему, унесла у него страшно много важного. Теперь вот унесла и остаток самой его жизни», – заключил он.

              Сергея Захарова с тяжелыми травмами госпитализировали в НИИ им. Склифософского. Ефремов сразу после аварии заявил, что момента столкновения не помнит, и пообещал на свои деньги «вылечить» Захарова

              Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело. 

              Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

              Крестница погибшего потребовала максимального наказания для актера. 

              Автоюрист Сергей Радько заявил газете ВЗГЛЯД, что Ефремов вполне может получить условный срок, если близкие погибшего в аварии водителя пойдут навстречу и не будут настаивать на реальном сроке.


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