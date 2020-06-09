В отношении Ефремова открыто уголовное дело после ДТП

В отношении актера Михаила Ефремова открыто уголовное дело в связи с ДТП на Смоленской площади в Москве, следует из сообщения главка МВД по городу.

Как сообщили в главке, против «водителя иномарки» открыто дело по части 2 статьи 264 УК («Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), передает РИА «Новости».

Ефремову грозит до семи лет лишения свободы, передает ТАСС.

Напомним, в Москве столкнулись Jeep Grand Cherokee и Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян и выехал на полосу встречного движения. Он задержан. Водитель Lada, по сообщениям СМИ, госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.