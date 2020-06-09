Ефремова в соцсетях пожалели и прокляли после ДТП

Анна-Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова и актрисы Ксении Качалиной, объяснила, «почему сидит дома, когда отец в беде». Политики и журналисты в соцсетях прокомментировали ДТП, которое произошло по вине Ефремова.

Как пишет «Комсомольская правда», поддержать актера на место аварии приехали его семья, друзья и коллеги – артисты Сергей Гармаш и Иван Стебунов, который, возможно, находился в машине Ефремова в момент столкновения.

Дочери Ефремова с ними не было. Она заявила: «Во-первых, не маленький – сам разберется. Во-вторых, нечего (Ефремова употребила нецензурное слово – прим. ВЗГЛЯД) ездить пьяным за рулем. Третье – вроде никто не умер. Четвертое – у него есть директор, которая занимается всеми этими вопросами. И пятое – если посадят, буду носить передачки и помогать младшим братьям и сестрам».

Сын актера от второй жены Аси Воробьевой Никита Ефремов заявил, что находится «на эмоциях» и «лучше не будет ничего пока комментировать».

Тем временем инцидент обсуждают в соцсетях.

Депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил: «Интересно, объявят ли Михаила жертвой политических репрессий?». Он выразил уверенность, что «в ближайшие дни мы все услышим» о том, каким «прекрасным человеком» является Ефремов и что «надо его простить немедленно». Медведев предположил, что «бояться Михаилу нечего», вряд ли «накажут серьезно».

«Ну что, разве наказали серьезно Руслана Шамсуарова? Мару Багдасарян? Или что, какого-то там певца, что перекрыл движение на Новом Арбате, потому что он клип снимал? Может сидит юноша, что гонял на прекрасном Феррари по Минскому шоссе, устроил ДТП в котором заживо сгорели два человека? Да нет же, не сидит. В бегах. Хотя три дня после ДТП дома был», – заявил он.

Медведев признал, что «в большинстве случаев садятся виновные в ДТП», но «запоминаются не большинство случаев, а те, где вопиющая несправедливость». Поэтому «Ефремов за руль садился и чувствовал себя в полной безопасности».

«Пострадавший водитель, обычный работяга, вот ему точно все равно, кто сломал ему жизнь. Известный актер, или кто еще», – добавил он, отметив, что «жизнь человека сломана совершенно определено», а вот «о Ефремове сейчас переживать стоит в последнюю очередь».

Писатель и журналист Сергей Минаев отметил, что «все и всегда говорят одно и тоже: я норм, я хорошо вожу в любом состоянии, мне ехать 12 минут». По его словам, «каждый уверен, что с ним такого точно никогда не случится». Он призвал «не садиться за руль пьяными, нанюханными, обкуренными, в любом состоянии изменённого сознания».

«Очень жаль Ефремова, он блистательный русский актер. Но еще жальче мне тех, кого он мог убить. И парня, который сейчас в Склифе» , – написала главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что ей «очень жаль видеть, как блистательный русский артист Михаил Ефремов убивает себя, да еще и вот таким общеопасным способом». По ее словам, «вместо того, чтобы в очередной раз восхищаться его талантом, мы вынуждены видеть его «героем» криминальной хроники».

«Мне очень жаль пострадавшего в аварии человека (дай бог, чтобы врачи спасли ему жизнь)», – заявила она, добавив, что и «Мишу тоже жаль», поскольку «в его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок». «Нелепо и обидно», – заявила она.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на кадры ДТП: «Будь ты проклят.., Миша Ефремов! Слов нет больше», – приводит его сообщение в соцсетях «Чемпионат».

Напомним, Ефремов, находясь в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения. Его Jeep Grand Cherokee столкнулся с автомобилем Lada. Актер задержан. Водитель Lada, по сообщениям СМИ, госпитализирован с «переломом бедра, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой, а также сочетанной травмой головы».