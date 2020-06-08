Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы, он находился за рулем в нетрезвом состоянии, сообщают СМИ.

Как сообщает РЕН ТВ, «находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee», актер на Смоленской площади «столкнулся с «Ладой».

Камера наблюдения сняла ДТП. Судя по записи, Ефремов «пересек двойную сплошную и врезался в авто, которое ехало по встречке».

В результате ДТП «серьезно пострадал мужчина», который «получил перелом грудной клетки и черепно-мозговую травму». Водитель Lada «оказался блокирован в салоне», откуда его доставали спасатели. Мужчину с травмами увезли на реанимобиле, сообщает РЕН ТВ.

Очевидцы рассказали, что Ефремов был за рулем «пьяным и с трудом стоит на ногах».

По словам очевидца, когда Ефремова после ДТП сажали в полицейский автомобиль, «он и залезть сам не смог, его затащили», передает РИА «Новости».

Как сообщает канал, у актера имеется порядка четырех неоплаченных штрафов за превышение скорости, общая сумма штрафов – 2 тыс. рублей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что «Ефремов задержан и направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения».

В пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы сообщили, что из-за ДТП «перекрыта внешняя сторона Садового кольца». Всего «перекрыто пять полос», при этом «движение в районе ДТП осуществляется по полосе встречного направления».

В марте Ефремов, как сообщили СМИ, не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу, актера не пустили в самолет авиакомпании airBaltic из-за того, что он был пьян. Супруга актера Софья Кругликова заявила, что ее муж не попал на рейс в Ригу не из-за состояния алкогольного опьянения. При этом он, по ее словам, «великолепный артист и исполнитель», который смог разыграть присутствующих и заставить их поверить, что он пьян.

Актер не раз отличался скандальными выходками. Так, на одном из спектаклей в Самаре актер вышел на сцену пьяным и посылал публику матом.