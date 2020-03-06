Пьяного Ефремова не выпустили из Петербурга

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу, актера не пустили в самолет авиакомпании airBaltic из-за того, что он был пьян, сообщают СМИ.

В пятницу, 6 марта, Ефремов собирался отправиться в Ригу из петербургского аэропорта Пулково, передает «Фонтанка».

Однако актер театра «Современник» был пьян; его не пустили в самолет и оформили протокол об административном правонарушении.

Отмечается, что накануне он давал спектакль «Чапаев и пустота» в ДК Ленсовета.

Ефремов не раз отличался скандальными выходками. Так, на одном из спектаклей в Самаре актер вышел на сцену пьяным и обматерил публику.