Юрист оценил перспективы Ефремова получить условный срок за пьяное ДТП с летальным исходом

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, будучи при этом в состоянии опьянения, вполне может получить условный срок, но очень многое здесь будет зависеть от мнения потерпевших – то есть близких погибшего в аварии водителя, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько.

Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Таким образом, актеру грозит ч. 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы. Позже в интернете появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии, а также момент самого ДТП.

«Условное наказание возможно, но тут все зависит от поведения виновного. Кто-то пытается уйти от наказания, придумывает различные версии, а некоторые сразу каются, признают вину, возмещают ущерб – и суд с учетом личности и поведения виновного будет выбирать меру наказания. Очень многое зависит от поведения родственников погибшего, которых признают законными представителями и потерпевшими», – говорит Радько.

Практика показывает, что мнение близких погибшего действительно очень часто влияет на приговор, говорит юрист. «От их мнения часто зависит, какой будет мера наказания – суд очень часто у них выясняет, какую меру они считают адекватной. Они могут сказать, что виновник им все компенсировал, взял на обеспечение, возместил моральный ущерб, расходы на погребение, обязался в будущем содержать и так далее, и с учетом этого суд может принять решение», – говорит Радько.

Что касается выбора судом конкретного срока, здесь тоже важны различные факторы, рассказывает Радько. «Пять–двенадцать лет – это действительно очень большая вилка. Все зависит от того, какое было нарушение правил, от личности и поведения виновного – признал ли вину, возмещает ли вред, судим он или не судим, какое у него семейное положение, есть ли кто-то на иждивении и так далее», – сказал Радько.

Политики и журналисты в соцсетях прокомментировали ДТП, которое произошло по вине Ефремова.