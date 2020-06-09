Появились подробности первого допроса Ефремова после ДТП

Актер Михаил Ефремов во время первого допроса после смертельного ДТП в центре Москвы не смог дать показания и вспомнить произошедшее, сообщили СМИ.

По данным Пятого канала, после задержания и медицинского освидетельствования Ефремов был доставлен в полицию. Следователь на протяжении ночи пытался взять показания у артиста, однако тот «скорее мычал, чем говорил» и не мог вспомнить произошедшее.

Также отмечается, что следователь решил отпустить Ефремова под подписку о невыезде, чтобы дать прийти в себя и проспаться.

Ранее появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.

Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Крестница погибшего потребовала максимального наказания для актера.

Автоюрист Сергей Радько заявил газете ВЗГЛЯД, что Ефремов вполне может получить условный срок, если близкие погибшего в аварии водителя пойдут навстречу и не будут настаивать на реальном сроке.