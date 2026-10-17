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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку
    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты
    Российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов
    Металлургический комбинат «Запорожсталь» получил серьезные повреждения
    Премьер Грузии сообщил о работе над отменой санкций Роспотребнадзора
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа
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    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    17 октября 2026, 17:02 • Новости дня

    В Омске задержали хватавшего девушек за интимные места велосипедиста

    В Омске задержали хватавшего девушек за интимные места велосипедиста
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Омские полицейские задержали 22-летнего местного жителя, который подъезжал к девушкам на велосипеде и хватал их за интимные места.

    Омские полицейские задержали 22-летнего жителя Центрального округа, который подъезжал к девушкам на велосипеде и хватал их за интимные места.

    «Сотрудники полиции установили личность гражданина, совершавшего противоправные действия в отношении девушек... Молодой человек задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального УМВД.

    Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Отмечается, что ранее молодой человек не попадал в поле зрения полиции.

    Поиски злоумышленника начались после жалобы местной жительницы в социальных сетях. Она сообщила о велосипедисте, который приставал к прохожим девушкам на улицах Куйбышева, Степной, Декабристов, Ипподромной и Бульварной, после чего сразу уезжал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве арестовали обвиняемого в домогательствах к девочке в ПВЗ. Ранее в Петербурге тренера по бальным танцам обвинили в систематических приставаниях к несовершеннолетним ученицам во время поездок на соревнования


    17 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты

    Ilta-Sanomat: Глава Минобороны Финляндии Хяккянен остудил пыл экс-премьера Марин

    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ответил экс-премьеру Санне Марин на ее призыв сбивать российские самолеты, якобы нарушающие финское воздушное пространство.

    «Хяккянен остудил пыл бывшего премьер-министра и других, кто желает гораздо более жесткого подхода к российским самолетам», – пишет Ilta-Sanomat.

    «По словам министра обороны Антти Хяккянена, ни Санне Марин, ни гражданам не нужно беспокоиться о том, как Финляндия реагирует на нарушения воздушного пространства российскими самолетами», – говорится в материале.

    Марин в интервью газете Corriere della Sera призвала сбивать российские самолеты, которые якобы вторгаются в воздушное пространство страны, однако не привела никаких доказательств подобных инцидентов.

    «В Финляндии за региональное наблюдение отвечают вооруженные силы, и при необходимости применяется сила», – приводит слова Хяккянена РИА «Новости».

    По словам министра, в стране уже много лет существует хорошо отработанная схема применения соразмерной силы на основе оценки угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива.

    Дания обвинила российский фрегат в опасном сближении с ее военным вертолетом после того, как корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты.

    Польша заявила о якобы нарушении воздушного пространства российским вертолетом.

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    16 октября 2026, 20:43 • Новости дня
    ВС России провели операцию «Медвежий угол» по разгрому ВСУ в Харьковской области
    ВС России провели операцию «Медвежий угол» по разгрому ВСУ в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров доложил президенту Владимиру Путину о проведении операции «Медвежий угол», в результате которой российские войска окружили и уничтожили группировку ВСУ в Харьковской области.

    Владимиру Путину доложили в пятницу на совещании во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск, что российские военные успешно завершили операцию по окружению и ликвидации сил противника в северо-восточной части Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «Были сосредоточены на окружении и разгроме группировки противника в северо-восточной части региона. С этой целью была проведена операция «Медвежий угол». На первом этапе операции в течение июля-августа воинские части 18-й и 71-й мотострелковых дивизий, наступая навстречу друг другу в общем направлении на Приколотное, овладели крупным населенным пунктом Белый Колодезь и осуществили охват обороняющегося формирования противника», – доложил Никифоров Путину.

    По словам командующего группировкой «Север», к 30 августа российские военные полностью замкнули кольцо блокирования. На втором этапе, который начался в сентябре, войска приступили к ликвидации окруженного противника: украинская группировка была рассечена на несколько частей и последовательно уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области.

    Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров сообщил о расширении зоны безопасности.

    В субботу российские военные не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска в ночь на субботу и утром 17 октября нанесли обещанные накануне президентом Владимиром Путиным массированные удары по целям на Украине.

    Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

    В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

    В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

    Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

    Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

    В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

    Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

    Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.

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    16 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться

    Bild: Сотрудники BMW обвалили внутренний портал из-за огромных выходных пособий

    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Программа немецкого автоконцерна BMW по выплате выходных пособий добровольно увольняющимся сотрудникам вызвала ажиотаж, из-за которого внутренний портал компании не выдержал нагрузки и обвалился.

    Компания была вынуждена приостановить прием новых заявлений об увольнении, чтобы обработать уже поступившие, передает Lenta.ru со ссылкой на Bild.

    Топ-менеджмент BMW, как и других немецких автопроизводителей, запланировал сокращения из-за кризиса в отрасли. В 2026 году на выходные пособия заложен бюджет в миллиард евро, а в 2027 году расходы могут возрасти. Концерн планирует сократить до 8 тыс. рабочих мест по всему миру, преимущественно в Германии.

    Увольняющимся обещают крупные компенсации, зависящие от зарплаты, возраста и стажа. Опытные сотрудники с высокими доходами могут получить около 50 тыс. евро за каждый год работы. В BMW рассчитывают, что эти затраты окупятся, позволив экономить миллиард евро ежегодно с 2028 года.

    Сокращения объясняют стремлением повысить эффективность, внедрением искусственного интеллекта и снижением потребности в разработчиках на фоне падения прибыли автоконцерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом брюссельские санкции подорвали могущество автопрома Германии.

    Депутат бундестага Маркус Фронмайер заявил о желании вернуть немецкие авто в Россию.

    Весной антироссийские санкции ударили по автопрому Германии.

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    17 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню

    Украинцы оставили парижской пельменной негативные отзывы из-за борща

    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню
    @ EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Владелец парижской пельменной Оливье Барду заявил, что украинцы массово оставляют негативные отзывы о его заведении из-за наличия в меню борща.

    Украинские пользователи начали оставлять негативные комментарии на картах из-за наличия в меню популярных в России блюд. Ресторан открылся в июне 2025 года и ставит своей целью популяризацию восточноевропейской гастрономии, передает РИА «Новости».

    «Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах... Нетрудно догадаться об их происхождении», – посетовал Барду.

    Владелец добавил, что не держит зла на авторов отзывов, а его деятельность совершенно не политизирована. В меню заведения представлены салат «Оливье», винегрет, пельмени и вареники. На двери ресторана есть русскоязычная надпись, а на бумажных стаканчиках изображен медведь.

    В 2022 году ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия из-за конфликта на Украине. При этом эксперты организации отметили, что блюдо распространено во всем регионе, и решение не дает Киеву исключительных прав на него. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда напомнила, что исторические записи указывают на принадлежность борща русским жителям Киева.

    В понедельник сообщалось, что новые правила ЕС в шесть раз сократили приток беженцев с Украины.

    В прошлом месяце отмечалось, что украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

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    17 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

    Эксперт Меркурис призвал Запад всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что странам Запада следует серьезно отнестись к предостережениям МИД России о последствиях агрессии против Калининградской области.

    «Министерство иностранных дел повторило предупреждение, которое было проигнорировано Прибалтикой и Польшей. Я поражен и обескуражен тем, что это приходится повторять таким образом. <…> Надеюсь, что на этот раз Россию услышат, и мы избежим катастрофы, к которой привела бы атака на Калининград в любом виде», – передает РИА «Новости» слова Меркуриса.

    По его словам, угрозы официальных лиц Эстонии и Литвы в отношении эксклава идут вразрез с уверениями НАТО об отсутствии агрессивных намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград.

    В тот же день британский офицер предрек разгром войск Североатлантического альянса при атаке на российский регион.

    В среду около Калининградской области 4,5 часа провел самолет-разведчик НАТО.

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    16 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Путин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    Путин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск назвал не рядовым событием и безусловным успехом окружение российскими военными группировки ВСУ численностью в 2 тыс. человек.

    «В ходе боевых действий блокирование противника на различных участках – это уже не новость. Но окружение группировки в районе 2 тыс. человек, да еще и на территории свыше 400 кв. км, 460 кв. км – это все-таки не рядовое событие. Это, имея в виду последующую ликвидацию противника на этой территории, все-таки успех», – цитирует Путина ТАСС.

    «Изначально вы мне докладывали, там было даже чуть больше, по-моему, 2,5 тыс. [человек в окружении]. Я еще об этом скажу. Это безусловный успех группировки «Север», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные провели операцию «Медвежий угол» по разгрому противника в Харьковской области.


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    16 октября 2026, 23:04 • Новости дня
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча Владимира Путина с военными продемонстрировала решимость России достичь целей спецоперации. Успехи ВС РФ в зоне СВО и по созданию зоны безопасности ухудшают позиции Киева, поэтому затягивание урегулирования грозит украинской стороне дополнительными территориальными потерями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу президент России посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

    «Основной итог встречи Владимира Путина с военными – демонстрация решимости России в вопросе достижения поставленных в рамках спецоперации целей. Мы видим, что Украина и ее европейские союзники не спешат снижать уровень эскалации. Они настаивают на продолжении боевых действий, надеясь каким-либо образом изменить собственное бедствующее положение», – сказал политолог Павел Данилин.

    «Однако ситуация «на земле» развивается в нашу пользу. Как подчеркнул глава государства, ВС РФ последовательно развивают успехи на всех участках фронта. Мы превосходим противника и в вопросах внутренней политики. Наше общество едино, а на Украине заметен раздрай. Страна под управлением Владимира Зеленского погрязла в склоках и долгах», – рассуждает он.

    «В республике происходит социальная катастрофа, которую уже не получается скрывать. Не меньшие проблемы и в промышленном секторе. Да и, как уже было сказано, на поле боя ее положение регулярно ухудшается. Поэтому чем дольше Украина тянет с мирным урегулированием, тем призрачнее становится ее будущее», – подчеркивает собеседник.

    В то же время Россия ставит перед собой крайне важную задачу – обезопасить собственных граждан. «В этом смысле президент абсолютно справедливо подчеркивает, что Москва не собирается выносить на переговоры факт создания буферной зоны, которая необходима для предотвращения ударов по приграничным регионам. Ее окончательные границы будут определены позже, однако чем дольше Украина не соглашается на урегулирование, тем более существенными окажутся для нее территориальные потери. Путин ранее уже предупреждал Киев, что ситуация будет меняться для Украины только в худшую для нее сторону», – заключил Данилин.

    Напомним, Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Президент обсудил с военными целый ряд вопросов. В частности, глава государства обозначил, что с начала 2026 года силами российской армии уже освобождено около 6,5 тыс. кв. м территории и 310 населенных пунктов.

    По его словам, в настоящий момент под полным контролем РФ находится ЛНР. При этом противник сохраняет за собой лишь 10% Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области. На этом фоне Путин указал на рост эффективности ударов и повышение темпов наступления российских сил по всей линии соприкосновения.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – также подчеркнул глава государства.

    Кроме того, заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине. «Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – пояснил президент.

    Ранее ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий заявил, развитие военных технологии российской армии позволило успешно поражать цели на всей территории Украины, в том числе и в удаленных западных регионах. «Путинские удары» теперь настигают врага в любой точке, где он пытается спрятаться», – отметил ветеран.

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    17 октября 2026, 08:28 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по металлургическим комбинатам на Украине

    Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

    Российские войска нанесли удар по металлургическим комбинатам на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

    Российские военные поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса с применением высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных дронов, сообщает Минобороны.

    В Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией. В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражены металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности, и завод «Запорожтрансформатор». Последний находился под управлением украинского министерства обороны и выпускал силовые трансформаторы.

    Помимо этого, на переходе по морю был уничтожен сухогруз, который доставлял военные грузы в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины. Российские войска поразили логистический центр украинской армии в Ровно. Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что массированные атаки лишили Украину производства дальнобойного оружия.

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    17 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    @ ФК «Волынь»/Wikipedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне проведения специальной военной операции погиб бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной Украины по футболу Роман Максимюк.

    В зоне СВО погиб бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк. 50-летний мужчина числился пропавшим без вести с января 2025 года, сообщает URA.RU со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

    В 1998–1999 годах Максимюк выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал обладателем Кубка России. Также он играл за киевское «Динамо», днепропетровский «Днепр», луцкую «Волынь», одесский «Черноморец» и казахстанские клубы «Атырау» и «Казахмыс».

    В составе сборной Украины Максимюк провел пять матчей с 1998 по 2002 год. Он завершил карьеру в 2011 году в возрасте 37 лет.

    Ранее на СВО погиб бывший игрок молодежной сборной Украины по футболу Сергей Петров.


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    16 октября 2026, 23:51 • Новости дня
    Российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство России в Египте подтвердило сообщения о гибели российского подростка в отеле курорта Шарм-эш-Шейх, дипломаты помогают его родителям оформить документы для репатриации тела.

    «В связи с трагическим инцидентом 14 октября в Шарм-эш-Шейхе, в результате которого скончался несовершеннолетний российский гражданин, сообщаем, что генеральное консульство России в этом городе активно вовлечено в решение необходимых вопросов с местными властями, оказывает все возможное содействие родителям. В частности, предпринимаются меры для оформления документов по репатриации. На данный момент каких-либо искусственных препятствий в этом вопросе не отмечается», – сообщили дипломаты.

    В посольстве отметили, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями египетской прокуратуры и других инстанций. Дипломаты выразили соболезнования родителям и родственникам погибшего, пообещав продолжать оказывать всю необходимую поддержку, передает РИА «Новости».

    СМИ сообщали, что подросток получил смертельный удар током у бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российского туриста в коридоре отеля в Анталье нашли мертвым.

    Летом российский турист внезапно скончался в номере отеля в Аланье.

    В мае российского туриста в турецком отеле обнаружили мертвым.

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    17 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Украинская энергетика подверглась одному из самых мощных ударов, атакованы более 15 объектов электрогенерации и энергопередачи, заявил Владимир Зеленский.

    «Были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины», – сообщил Зеленский, передает ТАСС.

    По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине. Удары также были нанесены по энергетике Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

    В пятницу президент Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины.

    ВС России в субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

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    17 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan Даймон заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы европейских стран находятся в плачевном состоянии, поэтому российская армия при желании могла бы дойти до Парижа, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон.

    «Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела. Европа оказалась в весьма непростом положении. Речь не о том, что произойдет в следующем году, – все дело в глубинных, тектонических сдвигах», – заявил Даймон, выступая на The Economic Club of Chicago.

    По мнению банкира, США должны помочь европейцам вырваться из этих условий, расширяя торговое сотрудничество и ни в коем случае не допуская раскола западного мира, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал желание стран ЕС урезать оборонный бюджет.

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    17 октября 2026, 06:17 • Новости дня
    Скандал из-за слов депутата о числе геев в кабмине разгорелся в Румынии

    Депутат парламента Румынии Стойка: В кабмине страны геев больше, чем женщин

    Скандал из-за слов депутата о числе геев в кабмине разгорелся в Румынии
    @ IMAGO/Lucian Alecu/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комиссии по европейским делам палаты депутатов парламента Румынии Диана Стойка из партии «Союз спасения Румынии» заявила, что в формируемом правительстве страны больше геев (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), чем женщин.

    Скандал разгорелся, когда в распоряжение журналистов попал скриншот сообщения Стойки. Сообщение было опубликовано в рабочем чате парламентской комиссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Digi24.

    «Не то чтобы я хочу сказать, но все же скажу: почему у нас в правительстве Румынии больше геев (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), чем женщин?» – написала Стойка.

    Дискуссия вокруг состава будущего кабмина усилилась после того, как недавно выдвинутый кандидат в премьер-министры Лука Никулеску представил проект правительства для выхода из парламентского тупика.

    В предложенной структуре из 17 министерств 12 портфелей отдали Социал-демократической партии, причем подавляющее большинство номинаций получили мужчины, а женщинам достались лишь две должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлое воскресенье объем ставок на имя будущего премьера Румынии достиг 4,5 млн долларов, когда букмекеры фиксировали рост интереса к политическому кризису в стране.

    В прошлом месяце парламент Румынии отказал в доверии правительству Адриана Мурешана.

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    17 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары беспилотниками по украинским предприятиям военной промышленности, поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт», электроподстанцию в Тернопольской области и сухогруз с грузом для ВСУ южнее Одессы, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны.

    В результате атак поражено предприятие «Кромберг энд Шуберт» в Луцке, где осуществлялся ремонт автомобильной техники в интересах ВСУ. Кроме того, удар нанесен по электроподстанции в населенном пункте Колодное Тернопольской области, которая обеспечивала работу военной промышленности.

    Также ведомство отметило, что в 40 км южнее порта Одесса при переходе морем был поражен сухогруз. Судно перевозило грузы военного и двойного назначения для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по украинской инфраструктуре. Российские военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

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