Адвокат Ефремова объяснил решение актера признать вину

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, заявил, что подзащитный признал вину, потеряв последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

«Он сказал: Эльман, если суд откажет в биологии, надо заканчивать – принесу публичные извинения и признаю свои вину», – передает слова Пашаева «Комсомольская правда».

Ранее Пашаев просил не лишать Ефремова свободы.

На суде Пашаев заявил, что преступление его подзащитного является неумышленным.

Напомним, в четверг Ефремов признал вину в ДТП. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима.

Вдова, брат и младший сын Сергея Захарова, погибшего в аварии, заявили к актеру Ефремову иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Старший сын погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова запросил компенсацию в виде 7,5 млн рублей.