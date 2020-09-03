Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии

Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера Михаила Ефремова за ДТП, в результате которого погиб человек.

«Прошу назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с (последующим) ограничением свободы на три года», – передает РИА «Новости» слова государственного обвинителя.

Это почти «потолок» по соответствующей статье УК РФ. Максимум она предполагает 12 лет лишения свободы за ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее смерть человека.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

Напомним, ранее в четверг Ефремов признал вину в ДТП.

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