Три родственника Захарова предъявили Ефремову иск на 1 рубль

Вдова, брат и младший сын погибшего в аварии Сергея Захарова заявили к актеру Михаилу Ефремову иск о компенсации морального вреда на 1 рубль, сообщил в суде их представитель Александр Добровинский.

«Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет 1 рубль», – приводит слова Добровинского ТАСС.

Старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск к артисту на 6 млн 500 тыс. рублей, сообщил его представитель в суде Виталий Аверцев.

Сторона обвинения на процессе завершила представление доказательств.

«На данном этапе мы представили все доказательства, которые считали нужными. Сторона обвинения закончила представление доказательств», – заявила прокурор.

В суде во вторник прошла громкая словесная перепалка между адвокатом потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александром Добровинским и защитником актера Эльманом Пашаевым.

Напомним, младший сын Захарова в суде попросил для артиста максимального наказания, которое предусматривает Уголовный кодекс. Пашаев заявлял, что актер серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.