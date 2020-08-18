Пашаев отказался назвать «очень серьезную болезнь» Ефремова

Адвокат попавшего в ДТП со смертельным исходом Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал, что актер серьезно болен, но разглашать диагноз нельзя.

«Мы просили (суд), чтобы ко врачу обратиться. У него (Ефремова) очень серьезная болезнь. Диагноз нельзя разглашать – это медицинская тайна», – цитирует Пашаева ТАСС.

В ходе судебного заседания во вторник судья также отказалась назвать точный диагноз Михаила Ефремова, объяснив свое решение необходимостью сохранить врачебную тайну.

«Точный диагноз актера оглашен не будет, он составляет медицинскую тайну. Что нам надо знать – это что Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья», – сказала судья Елена Абрамова на заседании Пресненского суда.

В понедельник адвокат Ефремова заявил, что врачи диагностировали у его подзащитного нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 8 июня в Москве Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова были обнаружены алкоголь и следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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