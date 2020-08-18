Адвокаты по делу Ефремова устроили скандал в суде

Громкая словесная перепалка произошла в суде между адвокатом потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александром Добровинским и защитником актера Эльманом Пашаевым.

Пашаев попросил суд прослушать запись своего телефонного разговора с Валерием Захаровым, сыном погибшего в аварии Сергея Захарова. Защитник потерпевших выступил против – по его словам, возможен монтаж записи. Юристы начали спорить, передает «Комсомольская правда».

«Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!» – потребовал Добровинский.

«Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!» – ответил Пашаев.

Также Добровинский сообщил, что подготовил сразу два варианта гражданского иска к артисту, из них он выберет один, и это будет зависеть от ответа Ефремова, передает ТАСС.

«Через 40 минут я буду оглашать гражданский иск. У меня два варианта, я выберу первый или второй. Это будет зависеть от ответа, который я услышу от господина Ефремова», – сообщил журналистам Добровинский.

Он также обратил внимание, что во время заседания Ефремов мог встать четыре раза и принести извинения потерпевшим, но он этого не сделал.

Старший сын Захарова подготовил иск к Ефремову на 6,5 млн рублей. Исковые суммы остальных потерпевших – жены, брата и младшего сына погибшего – не раскрываются. Их представляет адвокат Добровинский.

В то же время младший сын Захарова в суде попросил для артиста максимального наказания, которое предусматривает Уголовный кодекс.

До этого Пашаев заявлял, что актер серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.