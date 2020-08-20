Старший сын Захарова увеличил сумму иска к Ефремову

Старший сын погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова увеличил сумму иска к артисту на 1 млн рублей, сообщила его адвокат Татьяна Головкина.

«Нам с доверителем надоело хамство господина Ефремова, его советы приобрести слуховой аппарат и отказ хотя бы извиниться. До прений мы имеем права заявлять новый иск, уточнять исковые требования. Этим и воспользуемся, увеличив сумму исковых требований на 1 млн рублей», – сказала Головкина ТАСС.

Таким образом сумма иска составила 7,5 млн рублей.

Сам Ефремов в четверг прибыл в Пресненский суд Москвы. В суде планируется провести допрос ключевого свидетеля защиты. Актер прибыл на машине ФССП в сопровождении пристава.

В среду в суде допросили свидетелей: актеров Никиту Высоцкого и Татьяну Беркович, поэта Андрея Орлова.

Сообщалось также, что Пресненский суд приобщил к материалам дела против актера Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник. Специалист-автотехник в суде призвал в расследовании аварии учитывать «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака».

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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