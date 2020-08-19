Высоцкий назвал Ефремова «очень хорошим» человеком

Первым свидетелем защиты по делу актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий – он назвал артиста «очень хорошим» человеком.

«Человек очень разносторонний, одаренный, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный», – передает РИА «Новости» слова Высоцкого. На вопрос о личности актера он ответил: «Очень хорошая».

Ранее судья Елена Абрамова на заседании в среду заявила, что Пресненский суд Москвы допросит по делу Михаила Ефремова актера и режиссера Никиту Высоцкого, передает ТАСС.

В ходе заседания в среду защита артиста начнет представлять свои доказательства, также возможен допрос актера. Накануне гособвинение и защита потерпевших завершили представление своих доказательств.

Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы на машине ФССП в сопровождении пристава.

Напомним, в медицинской выписке было указано, что причиной госпитализации Ефремова был инсульт, в ходе обследования ему также диагностировали ишемические атаки, стеноз, хроническую обструктивную болезнь легких и астму.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявил, что актер серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Александр Добровинский выразил сомнение о наличии серьезных заболеваний у артиста.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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