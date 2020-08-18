Медики раскрыли диагноз Ефремова

Взгляд
18 августа, вторник  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
Разделы

США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая

Американские самолеты, телефоны и оборонка полностью зависят от китайских редкоземельных металлов Reuters
Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Лукашенко не «Лукашеску»

Белорусская оппозиция подставляется, сравнивая Лукашенко с Чаушеску Наталия Федосенко/ТАСС, Фотохроника ТАСС
Пока еще действующего президента Белоруссии стало модно сравнивать с руководителем социалистической Румынии Николае Чаушеску, правление которого закончилось революцией, большой кровью и смертным приговором трибунала. Но это сравнение некорректно: гораздо больше кризис вокруг Лукашенко напоминает ситуацию с другим политиком – президентом Венесуэлы Мадуро. И это плохая новость для белорусской оппозиции. Подробности...
Перейти в раздел…

Движение АУЕ доросло до скамьи подсудимых

Идеология «уркаганского уклада» опасна тем, что подрывает основы государственности Дмитрий Ефремов/ТАСС
Возникшая в прошлом тысячелетии молодежная субкультура АУЕ получила официальный статус. Еще недавно ее воспринимали лишь как увлечение скучающих провинциальных школьников, но теперь движение признано экстремистским и запрещено Верховным судом. Чем грозит обществу популяризация преступного образа жизни и как судебный вердикт поможет искоренить опасную идеологию? Подробности...
Перейти в раздел…

Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

Нобелевский лауреат по литературе Алексиевич становится политической фигурой Sergei Grits/AP/ТАСС
Стали известны имена тех, кто, по замыслу белорусской оппозиции, будет заниматься «транзитом власти» в стране. Вошедшие в «координационный совет» «самые уважаемые члены общества» должны стать организационным ядром протеста. Кто все эти люди, кем и по какому принципу они отбирались и как они видят дальнейшее взаимодействие Белоруссии и России? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко нужно пройти над жерлом вулкана

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодежь – крылья протеста и его зубы. Их проще поджечь, они быстрее воспламеняются, ярче горят. Но молодежь никогда не решает судьбу революции. Молодые начинают, а решают судьбу происходящего взрослые. Подробности...

Избирательное возмущение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Зачем Америке дружба евреев с арабами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Неслучайно американский президент назвал эмиратско-израильскую сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США – во внешней. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российский генерал-майор погиб в результате взрыва в Сирии
    Лукашенко: Нынешние события в Белоруссии – еще даже не пик Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС В сенате США заявили о новых доказательствах «вмешательства» России в американские выборы ВОЗ заявила о новой стадии распространения COVID в Азиатско-Тихоокеанском регионе
    Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии Трамп захотел обсудить ситуацию в Белоруссии с Россией Мятежники в Мали арестовали несколько министров и сына президента Дочь Легкоступовой заявила об угрозах от мужа покойной матери
    Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти Отказавшийся подписать протокол член избиркома найден мертвым в Белоруссии Израильский иммунолог назвала замечательной российскую вакцину от COVID Ким Чен Ын приказал конфисковать домашних собак в Пхеньяне

    Главная тема


    Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

    боевая задача


    Лукашенко заявил о приведении войск на западе Белоруссии в боевую готовность

    новые вооружения


    США назвали условия по продлению СНВ-3

    запуск ракет


    В США восхитились смекалкой российских подводников

    Видео

    неделя протестов


    Лукашенко спасет чудо или компромисс с оппозицией

    стачки и забастовки


    Забастовка лишит Белоруссию долларов

    Эгейский конфликт


    Против Эрдогана собирается большая военная коалиция

    охота на танкеры


    Блокада Венесуэлы поставит вопрос о мощи российского ВМФ

    Зона комфорта


    Игорь Мальцев: Миллионы мартышек с зеркальными камерами

    Проклятые хиппи


    Тимур Шерзад: Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

    Война с собой


    Павел Волков: Майдан расчеловечивает всех

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    Медики раскрыли диагноз Ефремова

    18 августа 2020, 18:45

    Текст: Александра Юдина

    Причиной госпитализации актера Михаила Ефремова был инсульт, в ходе обследования ему также диагностировали ишемические атаки, стеноз, хроническую обструктивную болезнь легких и астму, говорится в медицинской выписке.

    Как отмечено в документе, Ефремов в тяжелом состоянии поступил в больницу им. С. П. Боткина 11 августа с инсультом. В качестве основного ему был поставлен диагноз «повторные транзиторные ишемические атаки», которые, судя про выписке, были у него не только в день госпитализации, но и за день до этого.

    Кроме того, в качестве сопутствующих заболеваний у Ефремова выявлены хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) средней степени тяжести, стеноз внутренней сонной артерии и бронхиальная астма.

    Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявил, что актер серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.

    Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Александр Добровинский выразил сомнение о наличии серьезных заболеваний у артиста.

    Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •