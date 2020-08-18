Медики раскрыли диагноз Ефремова

Причиной госпитализации актера Михаила Ефремова был инсульт, в ходе обследования ему также диагностировали ишемические атаки, стеноз, хроническую обструктивную болезнь легких и астму, говорится в медицинской выписке.

Как отмечено в документе, Ефремов в тяжелом состоянии поступил в больницу им. С. П. Боткина 11 августа с инсультом. В качестве основного ему был поставлен диагноз «повторные транзиторные ишемические атаки», которые, судя про выписке, были у него не только в день госпитализации, но и за день до этого.

Кроме того, в качестве сопутствующих заболеваний у Ефремова выявлены хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) средней степени тяжести, стеноз внутренней сонной артерии и бронхиальная астма.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявил, что актер серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Александр Добровинский выразил сомнение о наличии серьезных заболеваний у артиста.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.