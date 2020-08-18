Добровинский усомнился в наличии тяжелого заболевания у Ефремова

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский выразил сомнение о наличии серьезных заболеваний у артиста.

«Я сегодня увижу бумагу, которую прислали [в суд] из Боткинской больницы. Слухи ходили разные, но я понимаю, что тех страшных болезней нет», – заявил Добровинский, передает ТАСС.

По его словам, актер находится «в здравии, в своем уме, он понимает и отдает отчет в том, что делает».

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявил, что актер серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.