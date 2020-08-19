Актриса Беркович обвинила Добровинского в спектакле после ДТП с Ефремовым

Актриса Татьяна Беркович, проходящая по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова, обвинила адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского в «спектакле», который тот якобы устроил после ДТП.

Беркович в Пресненском суде Москвы заявила, что после инцидента поехала в больницу Склифосовского, куда направили пострадавшего Сергея Захарова, передает РИА «Новости».

«Я сказала врачу – делайте все, что нужно, мы готовы помочь. Я поехала, чтобы оплатить отдельную палату, дополнительные услуги врачей. Я понимала, что человек не состоятельный», – уточнила артистка.

Она отметила, что с первого дня она и другие друзья Ефремова выражали готовность помочь потерпевшей стороне.

«Но появился Добровинский и начал, с моей точки зрения, спектакль – говорил, что потерпевшим ничего не нужно», – сказала Беркович.

Напомним, первым свидетелем защиты выступал коллега Ефремова Никита Высоцкий, на заседании суда он назвал артиста «очень хорошим» человеком.

Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы на машине ФССП в сопровождении пристава.

Напомним, в медицинской выписке было указано, что причиной госпитализации Ефремова был инсульт, в ходе обследования ему также диагностировали ишемические атаки, стеноз, хроническую обструктивную болезнь легких и астму.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявил, что актер серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Александр Добровинский выразил сомнение о наличии серьезных заболеваний у артиста.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.