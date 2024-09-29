«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.13 комментариев
Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»
Михаил Ефремов просил отправить его танкистом на СВО
Российский актер Михаил Ефремов, находящийся в колонии за ДТП, выразил желание участвовать в СВО на Украине в качестве танкиста, сообщили СМИ.
Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, заявил о своем желании принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Источник из окружения семьи актера рассказал, что еще в самом начале СВО Ефремов выразил намерение подать ходатайство об отправке в зону боевых действий.
Ефремов заявил о своей готовности стать танкистом и отметил, что обладает навыками вождения, которые могут быть полезны в этой роли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре столицы. Также сообщалось, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, как указала прокуратура Москвы. Кроме того, Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.