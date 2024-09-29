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    Балтийские порты поднимут сельскохозяйственный экспорт России
    Лавров: Каждый срыв договоренностей делает Украину меньше
    Стали известны подробности ликвидации Израилем лидера «Хезболлы» Насруллы
    Над регионами России перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА
    В одесском Измаиле поражены порт и судоремонтный завод
    Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Китая и Бразилии
    Нетаньяху назвал Насруллу «террористом номер один»
    Швейцария захотела стать посредником между Западом и Глобальным Югом по Украине
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    16 комментариев
    29 сентября 2024, 10:51 • Новости дня

    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»

    Михаил Ефремов просил отправить его танкистом на СВО

    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский актер Михаил Ефремов, находящийся в колонии за ДТП, выразил желание участвовать в СВО на Украине в качестве танкиста, сообщили СМИ.

    Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, заявил о своем желании принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Источник из окружения семьи актера рассказал, что еще в самом начале СВО Ефремов выразил намерение подать ходатайство об отправке в зону боевых действий.

    Ефремов заявил о своей готовности стать танкистом и отметил, что обладает навыками вождения, которые могут быть полезны в этой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре столицы. Также сообщалось, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, как указала прокуратура Москвы. Кроме того, Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.

    28 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Вооруженные Силы России накануне нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Как отметили в оборонном ведомстве, все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранеев Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», уничтожив три склада боеприпасов ВСУ.

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    28 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей

    Экипаж «Ахмата» уничтожил пехоту ВСУ, пытавшуюся прорвать оборону под Суджей

    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи, сообщил танкист с позывным «Заза».

    Танковый экипаж спецназа «Ахмат» успешно остановил попытку прорыва пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области, передает РИА «Новости». Танкист с позывным «Заза» описал операцию как сложную и напряженную. По его словам, экипажу пришлось противостоять FPV-дронам и артиллерийскому огню, прежде чем они сумели перебраться на закрытую позицию и эффективно остановить наступление противника.

    По словам танкиста «Зазы», пехота ВСУ регулярно пытается прорвать линию обороны на этом участке, но пока безуспешно. Другой боец спецназа «Ахмат» с позывным «Ракета» отметил, что танкисты на этом направлении действуют очень активно. Он подчеркнул, что работа идет постоянно, и частые действия танкистов поддерживают оборонительные позиции российских сил.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ начали наступление в Курской области, но были остановлены. Он заявил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Министерства обороны РФ, противник потерял более 18,1 тыс. военных и 132 танка на курском направлении.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки на гражданские цели, назвав это провокацией. Он заверил, что ВСУ получат достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

    Ранее сообщалось, что бойцы «Ахмата» использовали два танка для успешного сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа, эвакуированного после повреждения дронами, рассказал заместитель командира бронегруппы спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий.

    Российская авиация прямым попаданием ФАБ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, что также было подтверждено командиром батальона тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан».

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    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    28 сентября 2024, 19:07 • Новости дня
    Появилось видео ликвидации в Курской области бойца ВСУ с мечом

    Вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области, он был уничтожен российским ударом, сообщают Telegram-каналы.

    Как отмечает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», украинского военнослужащего с мечом обнаружили российские разведчики. Противник был уничтожен ударом по строению, где он решил спрятаться.

    «По заветам князя Александра Невского», – резюмировали авторы канала.

    Ранее в субботу Минобороны показало уничтожение бронемашины ВСУ дроном «Ланцет» в Курской области.

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    28 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    @ philos.msu.ru

    Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», погиб в ДНР от удара FPV-дрона, возвращаясь с боевой задачи у Артемовска, ранее он служил в израильской армии.

    Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», военнослужащий батальона четвертой бригады Вооруженных сил России, погиб под Артемовском, возвращаясь с боевой задачи. Как сообщает ТАСС, информацию о его гибели предоставил Михаил Аксель, координатор партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова».

    «Моссад» ранее служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), но решил вернуться в Россию и присоединиться к спецоперации в качестве добровольца. По словам Акселя, Моссад был из семьи репатриантов и проходил срочную службу в Израиле из-за проживания там его родственников. В 2021 году он вернулся в Россию и, несмотря на отсутствие опыта срочной службы в российской армии, пошел добровольцем в бригаду «Призрак» в ЛНР.

    Боец погиб в результате атаки FPV-дрона, сам он также был оператором таких дронов.

    Ранее стало известно, что бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне спецоперации.

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    28 сентября 2024, 22:48 • Новости дня
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на сокращение территории Украины после каждых сорванных договоренностей с Россией.

    «С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», – приводит его слова ТАСС.

    Он привел в пример отказ Украины выполнять Минские соглашения и срыв переговоров в 2022 году. Как отметил Лавров, «если Украина продолжает идти тем же путем, если она будет опять использовать какие-то трюки для того, чтобы выиграть время, у нее это не получится».

    По словам Лаврова, легитимность Украины «подорвана», пока нынешний режим сохраняет власть. Он выразил надежду, что международные партнеры, такие как Китай и Бразилия, учтут «манеры» украинского руководства и его попытки обманом вовлечь других на «зыбкую почву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Украина не смогла удержать свои границы 1991 года из-за недоговороспособности киевского режима. Лавров подчеркивал, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».

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    28 сентября 2024, 23:25 • Новости дня
    Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» по Украине

    Лавров счел участие Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» странным из-за поддержки ими Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине, вызывает удивление, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Я вот не понимаю только одного: как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы, которых (швейцарцев) нейтральными назвать нельзя уже давно. А французы – члены НАТО просто-напросто», – приводит его слова РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обе страны поддерживают Украину, «требуют победы» Киева, Франция поставляет Украине дальнобойное оружие.

    По словам Лаврова, представитель Китая объяснил, что французы и швейцарцы настойчиво добивались присутствия и были приглашены в качестве наблюдателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил, что Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии по Украине.

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    29 сентября 2024, 08:57 • Новости дня
    В Измаиле беспилотники поразили порт и судоремонтный завод

    В Измаиле дроны поразили два погрузочных терминала и судоремонтный завод

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Измаиле Одесской области дроны поразили объекты на территории порта и судоремонтного завода, в результате чего произошла детонация, что вызвало серию взрывов и повреждений.

    В Измаиле Одесской области были поражены два погрузочных терминала в порту и судоремонтный завод, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что дроны поразили цели на территории второго и третьего погрузрайонов порта. На этих участках очевидцы заметили вспышки взрывов.

    Судоремонтный завод, находящийся на улице Нахимова, также подвергся атаке. По словам Лебедева, на территории завода произошла сильная детонация, что вызвало значительные разрушения. Завод ранее был известен как завод №999 и играл важную роль в судоремонте региона.

    Ранее, по данным представителей подполья, в результате удара по порту в Одессе был разрушен склад, который накануне загрузили снарядами и ракетами. Ранее сообщалось, что взрывы прогремели ночью со стороны железнодорожной станции на окраине Одессы, где находятся склады ВСУ.

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    29 сентября 2024, 09:28 • Новости дня
    Российский спецназ уничтожил технику ВСУ в Курской области

    Операторы БПЛА ВС России успешно поразили украинскую технику в глубоком тылу ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы БПЛА российского спецназа эффективно выполняют боевые задачи, ликвидируя украинскую технику в глубоком тылу, благодаря современному оборудованию и автономности до двух недель, сообщил боец с позывным Рубин.

    По его словам, операции проводятся максимально близко к противнику, что позволяет точно поражать украинскую технику в глубоком тылу, передает РИА «Новости». Рубин отметил, что современные методы и техника позволяют автономно действовать в лесах до двух недель подряд, несмотря на попытки противника отследить их работу.

    «Здесь, когда свои разведчики и свои птицы, мы можем автономно работать в любой точке, в любой местности. Автономность, в зависимости от задач, может составлять минимально трое-четверо суток, а так может дойти и до двух недель», – пояснил «Рубин». Он подчеркнул, что мобильность, разнообразие используемых боеприпасов и профессиональная подготовка бойцов делают эти расчеты крайне эффективными.

    Боец добавил, что современное оборудование обеспечивает продолжительный путь полета FPV-дронов на значительные расстояния, что является одним из факторов успеха в выполнении таких операций. В условиях изменяющейся боевой обстановки, бойцы спецназа быстро адаптируются, чтобы продолжать выполнение поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области и впоследствии был уничтожен российским ударом. Также экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, которая пыталась прорвать линию обороны в районе Суджи. Кроме того, Минобороны показало уничтожение боевой бронированной машины ВСУ дроном «Ланцет» в Курской области.

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    29 сентября 2024, 07:10 • Новости дня
    Швейцария захотела стать посредником между Западом и Глобальным Югом по Украине

    Швейцария собралась стать посредником между Западом и Глобальным Югом для урегулирования ситуации на Украине

    Швейцария захотела стать посредником между Западом и Глобальным Югом по Украине
    @ Andreas Haas/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария хочет сыграть роль связующего звена между Западом и Глобальным Югом для достижения мира на Украине, заявил глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.

    Бидо отметил, что страна стремится к дипломатическому решению конфликта и готова поддерживать инициативы для проведения саммита «во имя мира» на «справедливых и прочных» условиях.

    «Мы видим свою роль, среди прочего, в качестве связующего звена между видением Запада и видением Глобального Юга на пути к миру», – приводит его слова РИА «Новости».

    Бидо сообщил, что кроме Швейцарии на встрече «Друзей мира», организованной Китаем и Бразилией, в качестве наблюдателей присутствовали еще две европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии по Украине, которая основана на ценностях ООН, отметив ее значимость для достижения мира. Участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине, вызвало удивление у главы МИД России Сергея Лаврова.


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    29 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине

    Республиканцы в Конгрессе США потребовали от администрации Байдена рассекретить стратегию помощи Украине

    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Конгрессе США требуют от администрации Джо Байдена рассекретить стратегию помощи Украине, чтобы с ней могла ознакомиться общественность, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет Wall Street Journal, администрация Байдена не сдержала обещание, данное Конгрессу. Весной Конгресс выделил средства на поддержку Киева с условием предоставления «в течение 45 дней стратегии помощи США» для Украины. Однако администрация Байдена лишь заявляла о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», передает ТАСС.

    На этой неделе, спустя несколько месяцев после установленного срока, администрация наконец-то подала документ, который оказался полностью засекреченным, что возмутило законодателей. Как подчеркивает издание, такой шаг является «типичным для Байдена созданием проволочек».

    Республиканцы требуют рассекретить его, чтобы общественность могла с ним ознакомиться. Издание уверено, что администрация Байдена не выполнит это требование до президентских выборов, так как вице-президенту Камале Харрис, кандидату от демократов, придется объяснять свою позицию по конфликту на Украине.

    Напомним, некоторые СМИ не исключали, что Харрис, если станет президентом, якобы откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией.

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    28 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Минобороны сообщило, что потери ВСУ за сутки составили почти 2 тыс. человек

    Минобороны оценило потери ВСУ за сутки в 1990 человек

    Минобороны сообщило, что потери ВСУ за сутки составили почти 2 тыс. человек
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Согласно данным Минобороны, потери украинских военных за последние сутки составило более 1990 человек.

    Подразделения группировки «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны около Липцов, Волчанских Хуторов и Волчанска Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 60 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 4-й танковой, 3-й штурмовой, 14-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны поблизости от Купянска, Новоосиново, Подвысокого Харьковской области, Макеевки и Невского Луганской народной республики (ЛНР), а также в районек Торского Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формирований 10-й, 128-й горно-штурмовых, 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны возле Константиновки, Высокоивановки, Зализнянского, Дружковки, Курахово, Григоровки и Часова Яра в ДНР.

    ВСУ за минувшие сутки потеряли до 725 военнослужащих.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике 5-й штурмовой бригад, 47-й, 53-й механизированных, 68-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Горняка, Дзержинска, Калиново, Сухой Балки и Розовки ДНР, перечислили в Минобороны.

    Потери ВСУ превысили 620 военнослужащих.

    Подразделения «Востока» улучшили положение по переднему краю: были отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Украинские войска потеряли до 125 военнослужащих.

    Подразделениями «Днепра» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны около Копани Запорожской области, а также Антоновки Херсонской области и города Херсон.

    Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, подытожили в оборонном ведомстве.

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    29 сентября 2024, 06:08 • Новости дня
    Падение сбитых и подавленных беспилотников вызвало пожары в Воронеже
    Падение сбитых и подавленных беспилотников вызвало пожары в Воронеже
    @ кадр из видео Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения подавленных и сбитых украинских БПЛА в Воронеже и пригородах произошли пожары, никто не пострадал, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Один из падающих БПЛА угодил в жилой комплекс, «произошло возгорание». Кроме того, произошел «пожар в жилой застройке в левобережной части города». Также на окраинах Воронежа и за границами города «несколько сбитых БПЛА горят на земле». «Повреждена крыша одного дома», – сообщил Гусев в Telegram.

    Напомним, Гусев сообщал, что над Воронежской областью обнаружено и сбито несколько украинских беспилотников.

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    29 сентября 2024, 08:31 • Новости дня
    В Воронеже потушили пожары после атаки БПЛА

    В Воронеже и за его пределами потушили пожары из-за атаки беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Воронеже и области пожарные ликвидировали возгорания, вызванные сбитыми украинскими беспилотниками, в том числе на жилых объектах и за их пределами, сообщили в региональном МЧС.

    Как говорится в сообщении, в Воронеже и за его пределами были потушены пожары, возникшие вследствие атаки украинских беспилотников, передает ТАСС. Пожары были зарегистрированы как в пределах города, включая жилые массивы, так и на окраинах, и за пределами города.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что один из беспилотников упал на жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав пожар. Также возгорания наблюдались в левобережной части города. Несколько беспилотников упали на землях за пределами города, что также привело к возникновению пожаров.

    Представитель МЧС подтвердил, что все пожары были успешно ликвидированы. «Да, все пожары в Воронеже и области потушены», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения подавленных и сбитых украинских беспилотников в Воронеже и пригородах произошли пожары, но никто не пострадал. При этом над Воронежской областью было обнаружено и сбито несколько украинских беспилотников, как сообщил губернатор Александр Гусев. Кроме того, над регионами России и акваторией Азовского моря силами ПВО за ночь было перехвачено и уничтожено 125 украинских беспилотников самолетного типа, о чем сообщило Минобороны России.

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    28 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    Доброволец опровергла информацию об участии Пашаева в боях на передовой

    Tекст: Александра Юдина

    Арестованный по делу о мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев не участвовал в боевых действиях на передовой во время службы в зоне СВО, он занимался другими задачами, рассказала знакомая Пашаева доброволец Наталья Хим.

    По его словам, Пашаев во время своей службы занимался решением вопросов, не связанных с участием в боях. В частности, он пытался медийно продвигать батальон и обещал это командованию, передает РИА «Новости».

    При этом Хим подчеркнула, что его служба в подразделениях не может считаться полноценной службой на фронте.

    «Сложно назвать его службу на передовой настоящей службой. Бой и Пашаев – несовместимые вещи», – отметила она.

    Ранее сообщалось, что Пашаев предлагал заключенным за деньги избежать отправки на передовую.

    Напомним, Пашаева задержали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве, он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности за неуплату налогов. Экс-адвокат арестован.

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    29 сентября 2024, 02:11 • Новости дня
    Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Российские силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Ростовскую область, сообщил губернатор Василий Голубев.

    Четыре БПЛА сбито в Азовском районе. Пострадавших нет, но из-за падения обломков загорелась сухая трава, ее уже потушили, сообщил Голубев в Telegram.

    Напомним, украинские беспилотники атаковали Брянскую и Белгородскую области, а также Краснодарский край.

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    В Германии начались репрессии за трансляцию российских каналов

    В Германии супружеской паре грозит тюрьма за стриминг российских телеканалов, вещание которых запрещено в Европе. Во время обысков было изъято оборудование, а сам интернет-сервис заблокирован. В экспертной среде отмечают, что только в Германии российское телевидение смотрели несколько миллионов человек, и многие из них продолжают делать это в обход блокировок. Подробности

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    Зеленский дал американцам очень простой выбор

    Цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось вообще ничего исторического. Виноват в этом только сам Зеленский, предложивший принимающей стороне простой выбор между статус-кво и ядерной войной. Но пока риск войны сохраняется. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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