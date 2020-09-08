Ефремова лишили водительских прав на три года

Актера Михаила Ефремова, приговоренного к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, лишили водительских прав на три года после освобождения.

При этом суд не стал лишать Ефремова государственных наград, передает ТАСС.

Между тем, по словам источника в правоохранительных органах, через четыре года Ефремов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

«Ефремов осужден за тяжкое преступление, таким образом, он может рассчитывать на УДО после отбытия не менее половины срока наказания, то есть через четыре года», – сказал источник.

По его словам, согласно Уголовно-исполнительному кодексу Ефремов также может рассчитывать на замену неотбытой части наказания более мягким.

«В случае замены наказания принудительными работами ему необходимо будет провести в колонии не менее трети срока», – добавил он.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста взяли под стражу в зале суда. Также суд взыскал с актера 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

При этом суд не поверил в то, что актер изначально признал вину в ДТП из-за стресса и алкоголя. Также суд не принял показания о том, что Ефремов не управлял автомобилем в момент аварии.

На прошлой неделе Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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