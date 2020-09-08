Суд не поверил в нахождение Ефремова на пассажирском сиденье в момент ДТП

Судья Пресненского суда Москвы отказалась верить в то, что актер Михаил Ефремов изначально признал вину в смертельном ДТП из-за стресса и алкоголя. Также суд не принял показания о том, что Ефремов не управлял автомобилем в момент аварии.

Оглашая приговор по делу о ДТП, в совершении которого признан виновным артист, суд указал, что его показания о случившемся неубедительны, передает РИА «Новости».

«Доводы защиты, что Ефремов признал вину из-за состояния алкогольного опьянения и стресса неубедительны. Допрос по просьбе Ефремова был отложен, и он давал показания, уже не находясь в состоянии опьянения, и был способен осознавать свои действия», – сказала судья Елена Абрамова.

Суд пришел к выводу, что Ефремов находился за рулем автомобиля во время ДТП и был в нем один, передает ТАСС.

«Показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей», – добавила судья.

Также отмечается, что суд не принял показания Ефремова как достоверные. В то же время доказательства стороны обвинения признаны последовательными и логичными

Суд назначил Ефремову реальный срок за смертельное ДТП – он будет отбывать восемь лет в колонии общего режима в центре Москвы. Артиста возьмут под стражу в зале суда.

Также суд взыскал с актера 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Судья при оглашении приговора подчеркнула, что суд учел раскаяние Ефремова в последнем слове.

Действия актера квалифицированы по п. «а» ч. 4 ст. 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Изначально прокуратура запрашивала для актера 11 лет колонии общего режима, а также запрет на три года после освобождения садиться за руль. Адвокат Эльман Пашаев указывал на смягчающие обстоятельства для приговора: детей на иждивении Ефремова, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

В четверг Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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