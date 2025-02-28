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    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    5 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    106 комментариев
    28 февраля 2025, 14:05 • Новости дня

    Путин поддержал переизбрание Кобзева губернатором Иркутской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку и пожелал успехов Игорю Кобзеву на выборах губернатора Иркутской области.

    Путин встретился в Кремле с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и выразил ему свою поддержку в предстоящих выборах, передает ТАСС.

    На встрече, говоря о выборах, Путин задал Кобзеву вопрос: «Готовы к следующим выборам?». Губернатор ответил: «Если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, – мне эта территория уже как своя». В ответ Путин пожелал Кобзеву успехов, сказав: «Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам».

    Единый день голосования в России назначен на 14 сентября. В этот день помимо выбора губернатора Иркутской области, будут также избраны руководители 18 регионов и законодательные собрания 11 субъектов Федерации.

    Ранее Путин выразил поддержку губернатору Камчатки Владимиру Солодову в его решении идти на второй срок, также он поддержал желание Михаила Развожаева баллотироваться на второй срок на посту губернатора Севастополя, и отметил стабильную работу главы Брянской области Александра Богомаза, пожелав ему удачи в переизбрании на пост губернатора.

    27 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

    «Мы с вами хорошо понимаем – это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – отметил Путин на коллегии ФСБ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом и терроризмом, так как эти явления направлены на разобщение и раскол российского общества.

    «Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», – сказал президент.

    В декабре Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

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    28 февраля 2025, 08:25 • Новости дня
    ФСБ задержала помощника митрополита Тихона и клирика за подготовку теракта
    ФСБ задержала помощника митрополита Тихона и клирика за подготовку теракта
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, они планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.

    Арестованы двое подозреваемых: помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Они намеревались заложить самодельное взрывное устройство в Сретенском монастыре, где проживает митрополит, передает РИА «Новости».

    Попович должен был доставить взрывное устройство в храм. При этом в телефонах задержанных обнаружены более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ревчаченко.

    В ходе допроса Денис Попович рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы под угрозой убийства его родственников. Он, уроженец Черновцов, согласился следить за передвижениями митрополита Тихона, а затем выполнить задачу по его ликвидации.

    На видеозаписях задержания видно, как задержанные дают показания, признаваясь в подготовке теракта и оказывая содействие следствию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ удалось предотвратить террористический акт против митрополита Тихона в Москве, который готовился украинской военной разведкой с использованием завербованных граждан.

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    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    28 февраля 2025, 11:25 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяет 81% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 81% за неделю, кроме того, 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    По данным ФОМ, уровень доверия президенту России Владимиру Путину составил 81%, что на один процентный пункт выше по сравнению с предыдущей неделей. Также 82% респондентов считают, что президент эффективно справляется со своими обязанностями на посту главы государства, передает ТАСС.

    Положительную оценку работы правительства дали 56% участников опроса, что на три процентных пункта выше, чем ранее. При этом 57% опрошенных уверены, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, что также выше на один процентный пункт по сравнению с предыдущими данными.

    Поддержка политических партий среди россиян распределилась следующим образом: «Единая Россия» получила 47% одобрения (увеличение на три процентных пункта), КПРФ получила 8%, ЛДПР – 9%, «Справедливая Россия – За правду» – 3% и «Новые люди» – 3%, что на один процентный пункт выше предыдущего замера.

    Опрос фонда «Общественное мнение» проводился с 21 по 23 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

    В середине февраля отмечалось, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80%.

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    27 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово

    Трамп выразил уверенность в соблюдении Россией соглашения по Украине в случае урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Глава американского государства отметил, что в сделках придерживается принципа «доверяй и проверяй».

    Оценивая реакцию России по урегулированию кризиса, Трамп сказал, что удалось «очень хорошо продвинуться». «Я думаю, что Россия действует очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

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    28 февраля 2025, 11:50 • Новости дня
    Ветеран ФСБ назвал цели украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона

    Ветеран ФСБ Гончаров отметил наглость украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона

    Ветеран ФСБ назвал цели украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник, планируя теракт на Большой Лубянке, преследовал несколько целей. Среди них – взбудоражить российское население, вбить межконфессиональный клин и расшатать единство России, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Ранее ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона. Задержаны помощник священнослужителя и клирик, завербованные спецслужбами Украины.

    «Украинские спецслужбы не прекращают работу по вербовке россиян для совершения различных диверсий. А ФСБ почти каждый день докладывает о задержании людей, которые по указке ГУР Украины или СБУ планировали теракт или убийство высокопоставленных чиновников или политических деятелей», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    По его мнению, противник в своих замыслах действует очень нагло. Собеседник обратил внимание, что задержанные, готовившие покушение на митрополита Тихона, намеревались заложить самодельное взрывное устройство в покоях священнослужителя в Сретенском монастыре.

    Обитель находится на улице Большая Лубянка в Москве. Там же расположены здания подразделений ФСБ. «Не удивлюсь, если киевское руководство может попытаться организовать террористический акт и около Кремля», – рассуждает спикер.

    Противник, планируя теракт против митрополита, преследовал несколько целей, считает Гончаров. «У офиса Зеленского нет ничего, что они могли бы противопоставить России в военном плане. Поэтому украинские власти, во-первых, пытаются будоражить наше население диверсиями. Они наивно полагают, что смогут внести какой-то разлад в наше общество», – пояснил специалист.

    «Во-вторых, киевское руководство, как и другие наши оппоненты, не оставляют попыток вбить межнациональный и межконфессиональный клин, о чем говорил президент Владимир Путин, – продолжил собеседник. – К сожалению, стоит ожидать, что они продолжат предпринимать действия, направленные на расшатывание единства России».

    При этом методы вербовки и планирования операций спецслужб Украины не меняются, заметил Гончаров. Так, общение преимущественно происходит через мессенджеры. Принуждают к совершению противоправных деяний они зачастую путем угроз, как это было в случае сорванного теракта против митрополита, шантажа или подкупа. «Как правило, ведется идеологическая обработка, звучат запугивания, а также обещания какого-то денежного вознаграждения», – перечислил ветеран ФСБ.

    На этом фоне он напомнил инциденты, когда украинские военные истязают российского бойца, попавшего в плен, а затем отправляют соответствующее видео его родным. «Они угрожают убить его, если близкие пленного не выполнят их требования», – напомнил спикер.

    «На фоне растущей угрозы важно грамотно этому противостоять: просвещать население, вести разъяснительную работу со школьниками и студентами, чтобы они знали, как себя вести в случае попытки вербовки противником», – заключил Гончаров.

    Ранее ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов). Задержаны 27-летний гражданин Украины, уроженец Черновцов Денис Попович (помощник священнослужителя) и 28-летний москвич Никита Иванкович (клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках). Фигуранты дали признательные показания.

    Выяснилось, что в середине прошлого года Поповича завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и под угрозой убийства его родственников приказал следить за передвижениями Тихона. Вскоре ему велели найти союзника и ликвидировать митрополита, а в декабре через сеть тайников передали самодельное взрывное устройство. Общение происходило через мессенджер Telegram.

    Попович должен был заложить бомбу в жилом помещении Тихона в Сретенском монастыре, а после покушения рассчитывал уехать из России, сообщает ФСБ. «Первое покушение планировалось в начале 2025 года. Однако Попович был задержан», – рассказал Иванкович, добавив, что убийство перенесли на конец февраля.

    В телефонах фигурантов оперативники нашли более 70 контактов, среди которых, например, пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ривчаченко. Также по координатам ФСБ вышла на схрон со взрывчаткой – в пакете из-под сока. Там же лежали два поддельных украинских паспорта, где Иванкович был Василием Дубенским, а Попович – Иваном Шмарко. На задержанных завели уголовное дело по статьям «приготовление к теракту» и «незаконный оборот взрывных устройств».

    «Это не террор, а демонизация, которой сегодня подвержена украинская верхушка. Покушение на духовных лиц во все времена считалось уделом отверженных, впрочем, киевский режим такой и есть – он отвергает духовность и традиционные ценности», – отметил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

    В храме в Сокольниках Иванковича помнят, как «доброжелательного, милого молодого человека, исполняющего свои обязанности», сообщает РИА «Новости». Поповича же ранее арестовывали на 15 суток за мелкое хулиганство и неповиновение полиции около станции метро «Тургеневская».

    Митрополиту Тихону 66 лет. В октябре 2023 года он стал главой Крымской митрополии, а до этого больше 20 лет был наместником Сретенского монастыря в Москве. Архиерей занимает активную общественную позицию, пишет книги, снимает фильмы, возглавляет патриарший совет по культуре.

    Он близок к российским властям, в том числе к президенту Владимиру Путину. Тихон выступал в поддержку СВО, отмечая, что «мы там воюем с диким, страшным, инфернальным фашизмом, с нацистами». Киев ввел против него санкции.

    Украинские спецслужбы в последние годы активизировали террористическую деятельность в России. Например, в декабре минувшего года в Москве был взорван Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Задержанный рассказал, что действовал по заданию СБУ и что ему были обещаны 100 тысяч долларов и «европейский паспорт».

    На этой неделе ФСБ предотвратила серию терактов, которые планировались на Украине и предназначались для Ставрополя. ФСБ также предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.

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    27 февраля 2025, 20:12 • Новости дня
    Эрдоган пригласил Путина в Турцию и назвал его другом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Турции Тайип Эрдоган вновь пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Турцию.

    По ее словам, Эрдоган подчеркнул, что считает Путина своим большим другом, передает ТАСС. Заявление было сделано после встречи, на которой Матвиенко передала устное послание от президента России.

    Матвиенко добавила, что встреча с Эрдоганом была очень содержательной. Она отметила, что у лидеров России и Турции действительно сложились хорошие личные отношения, что способствует укреплению двустороннего сотрудничества в различных сферах. «Оно достаточно успешно развивается по ряду направлений, особенно в сфере энергетики», – добавила спикер.

    Матвиенко подчеркнула, что отношения между лидерами способствуют расширению сотрудничества между Россией и Турцией на уровне стратегического партнерства. Это включает в себя взаимодействие в энергетической сфере.

    В ноябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.

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    27 февраля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ подчеркнул, что не всех на Западе устраивает возобновление российско-американских контактов, поэтому будут попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

    По словам Путина, первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. «Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы», – заявил президент.

    Путин отметил, что не все заинтересованы в возобновлении контактов между Россией и США, часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. «И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог, мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», – подчеркнул Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, они проходят в закрытом для прессы формате и продолжаются уже более шести часов.

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    27 февраля 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин: Более половины преступлений террористической направленности спланированы спецслужбами Украины
    Путин: Более половины преступлений террористической направленности спланированы спецслужбами Украины
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин отметил на коллегии ФСБ значительное увеличение числа преступлений террористической направленности, при этом более половины из них спланированы украинскими спецслужбами.

    «За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул важность эффективного использования ресурсов ФСБ, правоохранительных органов и других ведомств для борьбы с террористической угрозой.

    «Особое внимание уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры. Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии. Подчеркну: именно эти подразделения сегодня многое делают для нейтрализации террористических и диверсионных групп, для сбора разведывательных данных о противнике», – указал глава государства.

    Он также отметил, что серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы на этих направлениях. «Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях, во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах», – подчеркнул президент.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

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    27 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии сигналов от Германии по нормализации отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что Россия пока не получала сигналов от Германии о нормализации отношений после парламентских выборов, и подчеркнула, что Москва готова рассмотреть предложения Берлина.

    Захарова на брифинге, комментируя итоги парламентских выборов в ФРГ, заявила, что Россия пока не получала никаких сигналов от Германии о заинтересованности в восстановлении нормальных межгосударственных отношений, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что Москва не стремилась к конфликту с Берлином, а ухудшение отношений произошло не по ее вине. Дипломат заявила, что российская сторона будет ориентироваться на заявления и конкретные шаги нового немецкого руководства в отношении России.

    Она подчеркнула готовность Москвы рассмотреть предложения Берлина, если они появятся, и при условии, что в Германии исповедуется новая философия отношений. По словам Захаровой, на данный момент конкретных сигналов от германской стороны не поступало.

    Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в Бундестаг. Фридрих Мерц был избран на пост председателя фракции ХДС/ХСС подавляющим большинством голосов на учредительном собрании.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что подходы председателя Христианско-демократического союза, кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца к России характеризуются агрессивностью.

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    27 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин назвал изменения в международном ландшафте результатом мужества ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости Вооруженных сил России, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ РФ.

    Президент подчеркнул, что Вооруженные силы России создали условия для серьезного диалога о решении украинского и других кризисов мирным путем. «Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости наших Вооруженных сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется, – мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались, – мирным путем», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Путин отметил, что Россия стремится к созданию системы, обеспечивающей баланс и взаимный учет интересов, системы неделимой европейской и глобальной безопасности на долгосрочную перспективу. Он добавил, что безопасность одних не должна обеспечиваться за счет других, особенно не за счет России.

    Президент также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, и выразил уверенность в необходимости диалога о фундаментальном решении кризисов.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности президента России Владимира Путина решать ситуацию на Украине путем мирных переговоров, подчеркнув приверженность России к диалогу по вопросам безопасности.

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    27 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    СМИ: Переговоры России и США в Стамбуле продолжаются шестой час

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле по проблемам работы посольств продолжаются уже более шести часов.

    Точное время окончания встречи остается неизвестным, передает ТАСС. Встреча проходит в полностью закрытом режиме, и подробности обсуждаемых вопросов пока не разглашаются.

    Напомним, в четверг в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, проходящие в закрытом для прессы формате, где на повестке дня обсуждаются вопросы нормализации работы посольств обеих стран.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что информация о результатах этих переговоров будет предоставлена, как только она станет доступна. Спикер МИД Мария Захарова сообщила, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

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    27 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: Контакты с США вселили надежду на сотрудничество

    Путин выразил надежду на сотрудничество с США после возобновления контактов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что контакты с новой администрацией США дают надежду на восстановление межгосударственных отношений и решение накопившихся проблем.

    Выступая на коллегии Федеральной службы безопасности России, Путин отметил, что изменение обстановки в мире требует сотрудничества, и первые контакты с администрацией США вселяют определенные надежды, передает ТАСС.

    По словам президента, существует «встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений». Путин подчеркнул важность решения «колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре».

    Путин также указал на стремительные изменения в мировой обстановке, подчеркнув, что они требуют пристального внимания и новых подходов в международных отношениях.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию.

    Также Песков заявил о необходимости восстановления доверия в отношениях между Россией и США для возможного сотрудничества в области редкоземельных металлов.

    Газета разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем.

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    27 февраля 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин: Активность иностранных разведслужб возросла в период проведения СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании коллегии ФСБ Владимир Путин указал на возросшую активность иностранных разведслужб и необходимость усиления контрразведывательной защиты военной информации.

    «Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки. Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, повысился уровень их технической оснащенности», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    Путин отметил необходимость усиления контрразведывательной защиты информации военного и стратегического характера, особенно связанной с государственным и военным управлением, а также созданием новейших вооружений и передовых технологий. Президент подчеркнул, что к защите гражданских технологий следует подходить не шаблонно, а с умом, чтобы разработки российских ученых не оставались «под грифом», а активно внедрялись в производство и использовались на внутреннем и внешнем рынках.

    Кроме того, глава государства напомнил о важности защиты инноваций от воровства и недобросовестного использования со стороны конкурентов. Путин также упомянул недавний форум по развитию химии и индустрии новых материалов, где поднималась тема защиты технологий.

    Ранее Путин на коллегии ФСБ подчеркнул, что не всех на Западе устраивает возобновление российско-американских контактов, поэтому будут попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

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    27 февраля 2025, 16:57 • Новости дня
    Качество автошкол решили оценивать по аварийности выпускников

    Мишустин: качество автошкол в России оценят по числу аварий с выпускниками

    Качество автошкол решили оценивать по аварийности выпускников
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что оценка качества обучения в российских автошколах будет включать анализ числа ДТП у выпускников.

    На заседании правительства Мишустин сообщил о предстоящих изменениях в оценке качества обучения в автошколах, передает ТАСС. Теперь в качестве критериев будут использоваться не только результаты сдачи экзаменов, но и число ДТП, в которых оказываются выпускники конкретных школ.

    Мишустин отметил, что соответствующие данные будут собираться и размещаться на специальной платформе, доступной для всех заинтересованных пользователей. Это позволит будущим водителям и их родителям оценивать эффективность учебных заведений на основе объективных показателей.

    В ноябре стало известно о планах ужесточить правила получения медсправок для водителей.

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    27 февраля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин встретился с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с членом Политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Еном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, в рамках визита Ли Хи Ена в Москву состоялась встреча с Владимиром Путиным. Ли Хи Ен посетил Кремль для переговоров, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.

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