Путин поддержал переизбрание Развожаева в губернаторы Севастополя

Путин одобрил намерение Развожаева участвовать в выборах губернатора Севастополя

Tекст: Александра Юдина

Президент поддержал стремление Развожаева переизбраться на пост губернатора Севастополя, отметив успехи Развожаева в управлении регионом, пишет ТАСС.

Президент подчеркнул, что в последние годы под руководством Развожаева было выполнено немало работы.

«За последние годы сделано немало – если не сказать много – и сделано много под вашим руководством», – заявил он.

Путин также выразил уверенность в том, что при поддержке жителей города Развожаев сможет продолжить свою работу на посту губернатора.

«Я бы, безусловно, пожелал бы вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя – разумеется при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие», – добавил глава государства.

В ответ Развожаев заявил о своих планах участвовать в предстоящих выборах губернатора в сентябре при поддержке партии «Единая Россия». Он подчеркнул важность Севастополя и свою личную ответственность за решение предстоящих задач.

«В случае если меня поддержат севастопольцы, для меня будет большой честью продолжить служить городу – герою Севастополю», – сказал он.

Путин также отметил, что роль Севастополя в жизни страны всегда была особой и в последние годы только возросла.

«Севастополь всегда – и во времена Советского Союза – играл особую роль, занимал особое место в жизни страны. Севастополь – город, который фактически напрямую взаимодействовал с федеральными органами власти», – оценил он.

По словам Путина, значение города для России в современных условиях стало даже больше.

Накануне глава государства провел встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом.