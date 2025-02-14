Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Путин поддержал переизбрание Развожаева в губернаторы Севастополя
Путин одобрил намерение Развожаева участвовать в выборах губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин поддержал желание Михаила Развожаева баллотироваться на второй срок на посту губернатора Севастополя.
Президент поддержал стремление Развожаева переизбраться на пост губернатора Севастополя, отметив успехи Развожаева в управлении регионом, пишет ТАСС.
Президент подчеркнул, что в последние годы под руководством Развожаева было выполнено немало работы.
«За последние годы сделано немало – если не сказать много – и сделано много под вашим руководством», – заявил он.
Путин также выразил уверенность в том, что при поддержке жителей города Развожаев сможет продолжить свою работу на посту губернатора.
«Я бы, безусловно, пожелал бы вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя – разумеется при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие», – добавил глава государства.
В ответ Развожаев заявил о своих планах участвовать в предстоящих выборах губернатора в сентябре при поддержке партии «Единая Россия». Он подчеркнул важность Севастополя и свою личную ответственность за решение предстоящих задач.
«В случае если меня поддержат севастопольцы, для меня будет большой честью продолжить служить городу – герою Севастополю», – сказал он.
Путин также отметил, что роль Севастополя в жизни страны всегда была особой и в последние годы только возросла.
«Севастополь всегда – и во времена Советского Союза – играл особую роль, занимал особое место в жизни страны. Севастополь – город, который фактически напрямую взаимодействовал с федеральными органами власти», – оценил он.
По словам Путина, значение города для России в современных условиях стало даже больше.
Накануне глава государства провел встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом.