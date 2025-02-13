Губернатор Брянской области сообщил о контролируемой ситуации в регионе

Tекст: Ольга Иванова

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о сохранении контроля над ситуацией в регионе, несмотря на атаки Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

В разговоре с президентом Богомаз подчеркнул, что, хотя обстановка остается сложной, она контролируется. «Ситуация не простая, но контролируемая. Паники среди населения нет. Жители делают все для поддержки наших защитников», – заявил губернатор.

Он также отметил активную поддержку местных жителей, которые помогают защитникам региона. Богомаз заверил, что власти Брянской области принимают все меры для обеспечения безопасности населения и поддержания стабильности в регионе.

Ранее Богомаз сообщил, что в январе на Брянскую область было совершено более 700 атак со стороны Вооруженных сил Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.