Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.6 комментариев
ВСУ провели более 700 атак на Брянскую область в январе
Губернатор Богомаз сообщил о более 700 атаках ВСУ на Брянскую область в январе
В январе на Брянскую область было совершено более 700 атак со стороны Вооруженных сил Украины, что привело к жертвам среди мирного населения, доложил губернатор региона Александр Богомаз на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Богомаза, область постоянно подвергается атакам, и, к сожалению, есть жертвы среди мирного населения, передает РИА «Новости».
Губернатор также сообщил президенту, что жителям Брянской области было выплачено более 500 млн рублей на возмещение ущерба, нанесенного атаками ВСУ, передает ТАСС.
«На сегодня более 500 млн рублей из областного бюджета мы выплатили нашим гражданам на возмещение ущерба,» – уточнил Богомаз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 83 украинских беспилотных летательных аппарата над девятью регионами страны.
Ранее в Брянской области российская система ПВО успешно нейтрализовала три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.