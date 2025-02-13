За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Российская ПВО сбила 83 украинских БПЛА за ночь
Российская ПВО уничтожила 83 украинских БПЛА над девятью регионами России
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 83 украинских дрона, уничтожив их над девятью регионами РФ, включая Брянскую и Курскую области.
Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 83 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над девятью регионами страны, сообщает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Сбитые дроны были перехвачены над Брянской, Курской, Липецкой, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями.
Наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над Брянской областью, где средства ПВО сбили 37 аппаратов. В Курской и Липецкой областях было уничтожено по 12 дронов. В Тверской области перехвачено девять БПЛА.
В других областях, таких как Белгородская, Калужская, Смоленская и Воронежская, средства ПВО сбили по три дрона. В Ростовской области был зафиксирован и уничтожен один беспилотный летательный аппарат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области силы ПВО успешно отразили атаку дронов. В Курской области сообщалось об опасности атаки беспилотников. В Ростовской области также произошла атака дронов, которая была успешно отражена местными противовоздушными силами.