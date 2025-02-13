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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    11 комментариев
    13 февраля 2025, 02:18 • Новости дня

    В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

    Оперативный штаб сообщил об опасности атаки БПЛА в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, силы ПВО находятся в боевой готовности, говорится в сообщении оперативного штаба.

    Оперативный штаб правительства Курской области сообщил об объявлении опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона, передает ТАСС.

    Отмечается, что силы ПВО приведены в полную готовность для отражения возможной атаки.

    Ранее ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении.

    12 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Военкор Коц обратился к Зеленскому после расправы ВСУ над жителями Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц обратился к Владимиру Зеленскому, обвинив бойцов ВСУ в убийстве мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области.

    Коц в своем Telegram-канале рассказал, что бойцы ВСУ устроили расправу над жителями села Николаево-Дарьино в Курской области. По его словам, более шести месяцев местные жители находились в заложниках у украинских военных, которые использовали их в качестве живого щита.

    Коц выразил упрек и задал вопрос о том, что именно президент Украины намерен сделать предметом торга в частично оккупированной ВСУ Курской области.

    «Чего ты там менять собрался (...)? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» – спросил главу киевского режима Коц.

    Ранее в Николаево-Дарьино украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин, оставив в живых только одного человека.

    Также сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область, уже ждет земля «площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

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    12 февраля 2025, 10:55 • Новости дня
    Медведев дал оценку идее Зеленского об «обмене территориями» с Россией

    Медведев назвал чушью идею Зеленского об «обмене территориями» с Россией

    Медведев дал оценку идее Зеленского об «обмене территориями» с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары российских военных по Киеву являются частью концепции «мира через силу», и назвал предложения украинцев о «обмене территориями» чушью.

    В своем Telegram-канале он выразил мнение о предложениях украинской стороны относительно «обмена территориями», назвав их чушью и подчеркнув, что такие заявления делают представители украинской власти, которые «дрожат от страха и наркотической абстиненции».

    Медведев также отметил, что удары ВС России по Киеву, осуществленные 12 февраля, были частью концепции «мира через силу», отметив, что такие действия демонстрируют реальное соотношение сил.

    Зампред Совбеза добавил, что единственный способ «исцелиться» для таких людей – это «снова почувствовать себя русскими», ссылаясь на совет американской администрации.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией, отметив, что в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора.

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    12 февраля 2025, 20:45 • Видео
    Сделка Трампа с Россией

    Внезапный визит в Москву спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

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    12 февраля 2025, 06:14 • Новости дня
    ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино

    Минобороны РФ: ВСУ удерживали жителей курского села в заложниках и убили мужчин

    ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После освобождения Николаево-Дарьино выяснилось, что украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин. Спасся только один человек.

    Как сообщает РИА «Новости», Минобороны России заявило об убийстве украинскими военными почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино Курской области, спасся только один. Село было освобождено российскими войсками в январе 2025 года, однако до этого времени местные жители находились в заложниках более шести месяцев. Украинские боевики использовали их как живой щит, издевались и убивали без причины.

    В августе 2024 года ВСУ оккупировали село, и с тех пор местные жители оставались в ужасных условиях. Одна из жительниц, Надежда, рассказала, что ее мужа убили просто за то, что он пошел набрать воды.

    Освобождение села провела 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Когда десантники прибыли, местные жители встретили их с радостью и попросили эвакуировать их вглубь России.

    Эвакуированные граждане были направлены в тыловые районы Курской области, где им предоставили медицинскую помощь и разместили в социальных центрах реабилитации. Впоследствии, десантники вывели еще несколько десятков мирных жителей из Николаево-Дарьино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, раненный российский солдат эвакуировал мирных жителей из Курской области, несмотря на серьезные ранения, полученные в бою. ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из-за мести за свои потери, об этом сообщалось ранее. Рядом с телами убитых жителей Русского Поречного нашли флаг так называемого «Грузинского легиона».

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    12 февраля 2025, 14:37 • Новости дня
    Российские войска отбросили противника западнее Времевки

    Рогов сообщил о продвижении российских войск на запорожском фронте

    Российские войска отбросили противника западнее Времевки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвигаются к Днепропетровской области, отбросив противника западнее Времевки и освободив около 9 кв. километров на запорожской линии фронта.

    Российские войска отбросили противника западнее Времевки, освободив около 9 кв. километров, сообщил РИА «Новости» Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. Продвижение российских сил продолжается в сторону Днепропетровской области.

    Рогов отметил, что продвижение сил происходит в сторону села Новоселка, что в перспективе позволит контролировать стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снайперы вооруженных сил Украины расстреляли сослуживцев при их попытках сдаться в населенном пункте Времевка, а в ходе специальной военной операции ВСУ за сутки потеряли до 1180 военнослужащих.

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    12 февраля 2025, 06:25 • Новости дня
    Патриарх Кирилл призвал бороться с неоязычеством в зоне СВО
    Патриарх Кирилл призвал бороться с неоязычеством в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Священникам, посещающим зону боевых действий, нужно обратить внимание на опасность распространения неоязыческих настроений среди военных, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    В докладе на собрании духовенства Московской митрополии, текст которого опубликован на сайте РПЦ, патриарх выразил беспокойство по поводу появления неоязыческих настроений среди некоторых военнослужащих в зоне специальной военной операции. Он отметил, что многие священники уже предприняли успешные попытки убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений.

    По словам патриарха, в последнее время «церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу». Патриарх предложил проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, отправляющихся в зону СВО, чтобы они могли эффективнее бороться с неоязыческими влияниями.

    «Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано! – заявил он. – И вдруг на нашей земле возникает эта нелепая религиозная практика!».

    Патриарх призвал священнослужителей проявлять особую инициативу, чтобы предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл уже обращал внимание на опасность неоязычества. Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков заявил о воспитании на Украине с помощью неоязыческой идеологии «воинов-зверей», которые, по его словам, «убивают на уровне рефлекса».

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    12 февраля 2025, 07:29 • Новости дня
    ВСУ использовали детдомовцев как операторов БПЛА под Красноармейском

    ВСУ привлекли воспитанников детдомов для управления БПЛА под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины задействовали воспитанников детских домов в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов под Красноармейском, выбирая более взрослых детей.

    Вооруженные силы Украины, по данным российских силовых структур, привлекают воспитанников детских домов для работы операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Красноармейска. Об этом пишет ТАСС. В силовых структурах отметили, что предпочтение отдается детям постарше, так как для них управление дронами становится аналогом компьютерной игры.

    Согласно источнику, выбор таких операторов обусловлен особенностями воспитания детей, выросших в сложных условиях. Эти дети считаются максимально равнодушными и морально незрелыми, что позволяет им участвовать в атаках БПЛА на гражданское население, на которые не решится каждый. Такая практика делает управление дронами для них элементом игровой активности, что позволяет отстраниться от реальности.

    Силовые структуры подчеркивают, что такие атаки наносятся не только по военным объектам, но и по гражданским целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина попыталась нанести удар по Судже, чтобы скрыть зверства в Курской области; жертвами преступлений ВСУ в прошлом году стали более 5 тыс. мирных жителей; кроме того, стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке.

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    12 февраля 2025, 08:29 • Новости дня
    Российские войска удвоили удары по ВСУ у Лисичанска

    Российские военные увеличили удары по ВСУ у Лисичанска до 300 в сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы увеличили интенсивность ударов по ВСУ у Лисичанска, выполняя около 300 задач в сутки, что в два раза больше прежнего показателя.

    Российские военные удвоили количество ударов по Вооруженным силам Украины у Лисичанска, информирует ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ежедневно выполняется около 300 огневых задач на этом участке фронта.

    Марочко уточнил, что на сватовско-кременском участке за последние сутки было выполнено порядка 300 огневых задач. Он отметил, что силам РФ удалось значительно увеличить удары благодаря наращиванию использования воздушно-космических сил и FPV-дронов. Основные изменения в интенсивности ударов произошли в районах Новоегоровки, Невского и Белогоровки.

    Эксперт также подчеркнул, что подразделения ВСУ, находящиеся на этом участке фронта, испытывают дефицит средств противовоздушной обороны, что делает их практически бессильными перед атаками с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из трех населенных пунктов, в ЛНР семеро подростков пострадали от подрыва неустановленного устройства, а руководившего обстрелом пекарни в Лисичанске полковника объявили в розыск.

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    12 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    ВС России ракетным ударом поразили места производства БПЛА и FPV-дронов на Украине
    ВС России ракетным ударом поразили места производства БПЛА и FPV-дронов на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в среду ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотники и FPV-дроны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Все намеченные цели удара достигнуты, спланированные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, а также пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах.

    Средствами ПВО сбиты 12 американских снарядов РСЗО, две французские управляемые авиабомбы Hammer и 66 беспилотных летательных аппаратов, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 045 беспилотников, 592 ЗРК, 21 299 танков и других бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 492 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, накануне энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны.

    Минобороны сообщало о высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины.

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    12 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    «Тигры» нанесли удары по позициям ВСУ в память о погибшем командире

    Отряд «Тигр» нанес удары по позициям ВСУ в память о погибшем вице-губернаторе Приморья Ефремове

    «Тигры» нанесли удары по позициям ВСУ в память о погибшем командире
    @ Официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Бойцы отряда «Тигр» нанесли по позициям вооруженных сил Украины удары в память о погибшем вице-губернаторе Приморья Сергее Ефремове (позывной – «Кубинец»), который был командиром отряда, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

    «Боевая работа «Тигров» – в память о командире и павших товарища», – сообщил Кожемяко в комментарии к видео в Telegram.

    На опубликованном видео российские военные подписывают снаряды: «От отряда «Тигр» за комбата Ефремова» или «…за брата – Кубинца». Также есть надписи «...за Лешего» и «...за пацанов», передает РИА «Новости».

    Кроме того, показаны обстрел позиций вооруженных сил Украины и пораженные цели.

    Напомним, Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья. Президент России Владимир Путин присвоил погибшему в ходе СВО Ефремову звание Героя России. Ефремов организовывал отряд «Тигр» и был его первым его командиром.

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    12 февраля 2025, 06:29 • Новости дня
    Под Красноармейском уничтожили колумбийских наемников

    В поселке Шевченко под Красноармейском уничтожили группу наемников из Колумбии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боевых действий в поселке Шевченко, расположенном к югу от Красноармейска, была уничтожена крупная группа колумбийских наемников, размещенных в местном доме культуры, который подвергся мощному удару.

    В поселке Шевченко, расположенном к югу от Красноармейска, уничтожена большая группа наемников из Колумбии, передает ТАСС. Эту информацию сообщили местные жители, которые были эвакуированы из данного населенного пункта. По их словам, присутствие колумбийских наемников в поселке не было секретом, и они проживали там достаточно долго.

    Жители рассказали, что несколько десятков наемников расквартировались на территории местного дома культуры. Именно этот объект подвергся одному из самых мощных ударов, в результате которого здание полностью выгорело, и большая часть наемников погибла. Местные жители отметили, что атака была внезапной, и многие погибшие не успели покинуть место дислокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, колумбийские наемники начали покидать вооруженные силы Украины массово. Сообщалось, что колумбийский наемник Пабло Пуэнтес Боорхэс, подозреваемый в теракте и наемничестве, был заключен под стражу. Ленинский районный суд Курска заключил под стражу наемника из Колумбии, воевавшего на стороне украинских вооруженных сил и незаконно пересекшего границу России.

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    12 февраля 2025, 09:17 • Новости дня
    Пленный ВСУ сообщил об отправке занимавшихся отловом уклонистов на фронт

    Пленный ВСУ Вальчук сообщил об отправке занимавшихся отловов уклонистов на курское направление

    Tекст: Вера Басилая

    Занимавшихся отловом уклонистов ВСУ отправляют на курское направление, если они не могут заплатить 10 тыс. долларов за отказ, сообщил украинский пленный Сергей Вальчук.

    Пленный военный ВСУ Сергей Вальчук, занимавший должность начальника группы конвоирования, рассказал, что многие из тех, кто занимался поимкой уклонистов от военной службы на Украине, сами оказались на передовой, в том числе на курском направлении, передает ТАСС.

    По его словам, он поймал свыше 100 уклонистов, но позже был снят с позиции и отправлен на фронт.

    Вальчук добавил, что у него и его коллег была возможность отказаться от отправки на передовую, но для этого требовалось заплатить «полковнику» большую сумму – 10 тыс. долларов. Однако таких денег ни у Вальчука, ни у его коллег не оказалось, поэтому они попали на фронт, где при первой возможности он сдался.

    В плену, как рассказал Вальчук, он был накормлен и получил сигареты.

    Ранее на Украине разоблачили группу, которая переправляла более 100 уклонистов за границу и заработала свыше 1 млн долларов, в состав группы входили адвокат, экс-депутат и госслужащие.

    До этого один из сотрудников военкомата из Ровненской области Украины рассказал, что им угрожают отправкой на фронт в случае срыва плана по мобилизации.

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    12 февраля 2025, 23:45 • Новости дня
    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции на фоне войны

    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность

    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции на фоне войны
    @ Petro Poroshenko/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Петр Порошенко (в РФ признан участником террористического обвинения) обвинил Владимира Зеленского в коррупции и призвал его отчитаться за свои действия, подчеркнув, что украинский народ задаст все необходимые вопросы.

    Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в коррупции и в попытках переложить ответственность за свои ошибки, передает РИА «Новости».

    Порошенко выразил мнение, что Зеленский полностью игнорировал проблемы армии в первые три года своего президентства, сосредоточившись на строительстве дорог.

    «Вся ответственность за негативные последствия ложится непосредственно на него», – отметил экс-президент, добавив, что Зеленский развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров и приказал арестовывать боевых командиров.

    Кроме того, Порошенко подчеркнул, что настало время, когда Зеленский должен отвечать за свои действия и перестать обвинять предшественников. По его словам, украинский народ не оставит эти вопросы без внимания. Он также отметил, что обвинения касаются коррупции в условиях, когда у армии критически не хватает ресурсов для защиты страны.

    Ранее стало известно, что СНБО Украины наложил санкции на Порошенко по подозрению экс-президента в госизмене. Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президенту Украины вручили 15 повесток в ГБР и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.


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    12 февраля 2025, 16:46 • Новости дня
    Совбез: Народ Украины вправе требовать от Киева ответа за обман с Минскими соглашениями

    В Совбезе заявили о праве украинцев требовать от Киева и ЕС ответа за обман с Минскими соглашениями

    Совбез: Народ Украины вправе требовать от Киева ответа за обман с Минскими соглашениями
    @ Artur Widak/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народ Украины может требовать от Киева и ЕС ответа за обман с Минскими соглашениями, так как их исполнение могло бы предотвратить начало специальной военной операции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

    Шевцов подчеркнул, что украинский народ вправе требовать ответа за обман со стороны властей, «который уже привел к бегству за рубеж населения и потере значительной части территории». «Если бы «Минск» и «Минск-2» честно исполнялись Украиной и Западом, не было бы нужды начинать специальную военную операцию», – сказал он, передает ТАСС.

    Он отметил, что история не терпит сослагательного наклонения, но с течением времени можно выявить истинные мотивы участников исторических процессов. Он добавил, что условия «Минска-2» были более чем приемлемыми для Украины, и выполнение этих соглашений могло запустить процесс национального примирения и строительства государства, защищающего интересы своих граждан.

    По его словам, только Россия действовала с намерением добросовестно выполнить обязательства, в то время как другие участники и гарантии Минска – Германия и Франция – преследовали иные цели. Шевцов сослался на признания бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, которые подтвердили, что их целью было дать Киеву время для наращивания военного потенциала.

    «О том, что нас тогда банально обманули, прямо сказал президент РФ Владимир Путин. При этом Украина, Франция и Германия наплевательски отнеслись не только к самому комплексу мер, но и к обязательной для исполнения резолюции Совета Безопасности ООН, которая его одобрила», – пояснил он.

    Шевцов добавил, что Украина, при поддержке западных стран, саботировала минские соглашения, что привело к грубым нарушениям прав русских людей. Он привел примеры запретов на использование русского языка и захватов храмов канонической Украинской православной церкви. Также он напомнил, что в 2022 году украинские представители отказались от подписанных в Стамбуле документов после консультаций с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

    «При этом возможность направить развитие событий по другому, мирному пути была всегда – и в 2004 году, и в 2014-м, и в 2015-м, и в 2022-м, и после. Есть она и сейчас. Но для этого требуются кардинальные изменения в подходах Запада, который должен быть готов к работе по устранению истинных причин кризиса и признать сложившиеся на земле реалии», – добавил он, пишет РИА «Новости».

    Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление президента Зеленского о завершении конфликта на Украине в 2025 году, назвав его провокацией и обвинив в затягивании войны.

    Напомним, президент США заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

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    12 февраля 2025, 10:23 • Новости дня
    Подполье заявило о предотвращенном ударе ВСУ по Кинбурнской косе

    Пророссийское подполье заявило о предотвращенном ударе ВСУ по Кинбурнской косе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Координатор пророссийского подполья в Николаеве сообщил об уничтожении оружейного склада, откуда планировался обстрел Кинбурнской косы, которая сейчас контролируется российскими силами.

    Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что оружие с уничтоженного склада ВСУ под Николаевом предназначалось для обстрела Кинбурнской косы, передает РИА «Новости». Он отметил, что на 12 февраля были назначены стрельбы, которые должны были посетить высокопоставленные военные чины Украины. «Бить планировалась в сторону Кинбурнской косы», – заявил Лебедев.

    Кинбурнская коса, входящая в состав Херсонской области, в настоящее время контролируется Вооруженными силами России.

    Также Лебедев добавил, что продолжается передислокация украинских военных в Очакове, а также наращивание сил на юге Николаевской и Херсонской областей. Зафиксирована активная деятельность на Кораблестроительном заводе в Николаеве, расселение прибывших войск ВСУ и иностранных наемников по профилакториям и домам отдыха в городе и пригороде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Николаевской области Украины произошли взрывы. В январе 2025 года сообщалось, что подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина». Отряды ВСУ усилили активность в прибрежных зонах Николаева и Херсона.

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    12 февраля 2025, 07:57 • Новости дня
    ВСУ убили двух женщин при выходе из Шевченко

    БПЛА ВСУ атаковал женщин, покидавших поселок Шевченко под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Красноармейска беспилотный аппарат ВСУ атаковал группу женщин, пытавшихся покинуть зону боевых действий, в результате чего две из них погибли, а третья была вынуждена вернуться в поселок Шевченко.

    Двух жительниц поселка Шевченко под Красноармейском убили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Женщины пытались выйти из населенного пункта в сторону Донецка, когда на них совершили налет дроны. По словам очевидцев, они шли с повязанной белой тряпкой, чтобы обозначить свою гражданскую принадлежность.

    Одна из женщин погибла на месте, а вторая умерла от полученных ранений. Третья женщина, сопровождавшая их, не пострадала. Однако возможности оказать помощь тяжело раненой попутчице у нее не было, поэтому она вернулась в поселок и осталась там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные практически завершили зачистку Успеновки под Красноармейском, где уничтожили колумбийских наемников, а также сообщалось, что ВСУ расстреляли водителей шахтоуправления в этом районе.

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