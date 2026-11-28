Ученые назвали креативность мешающей найти любовь чертой человека

Tекст: Катерина Туманова

Исследователи проанализировали данные масштабного исследования в Германии, чтобы выявить связь между чертами характера и статусом романтических отношений, пишет Daily Mail.

По мнению исследователей, люди, которые более любопытны, изобретательны и стремятся к новым впечатлениям, чаще бывают одинокими. Более того, более высокий уровень психопатии и определенных форм нарциссизма связан с большей вероятностью одиночества.

Выяснилось, что люди с высокими показателями открытости опыту чаще остаются одинокими, причем эта связь особенно сильна среди женщин. Напротив, экстраверсия, добросовестность и покладистость снижают вероятность одиночества.

«Личностные качества являются особенно вероятными предикторами, поскольку они влияют на поведение на трех важнейших этапах партнерства: привлечение, формирование и поддержание», – пояснили исследователи из Университета Никосии.

Кроме того, более высокие уровни психопатии и некоторых форм нарциссизма также связаны с большей вероятностью остаться без партнера.

«Импульсивность, низкая эмпатия и отсутствие раскаяния, которые определяют психопатию, являются именно теми качествами, которые наиболее разрушительны для формирования и поддержания долгосрочных партнерских отношений», – пояснили авторы исследования.

Люди, получившие высокие баллы по экстраверсии, добросовестности и сговорчивости, с меньшей вероятностью были одиноки. Экстраверсия – черта, связанная с общительностью и общительным поведением, – особенно сильно проявилась среди мужчин.

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