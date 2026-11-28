Снайперы группировки «Север» сбили более 15 тяжелых дронов ВСУ под Харьковом

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сбиваем мы их над открытой местностью, чтобы при падении никто не пострадал. Конечно, цель знаковая – столько проблем принесла нашим ребятам», – заявил командир взвода с позывным Тишина в беседе с РИА «Новости».

По его словам, снайперы работают круглосуточно и заранее готовят позиции. Для ведения огня используются специальные прицелы и современные российские винтовки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы противовоздушной обороны группировки «Север» перехватили 62 украинских дрона в Харьковской и Сумской областях.

В четверг бойцы группировки сообщили об уничтожении более 200 украинских гексакоптеров «Баба-яга» с начала ноября.

В тот же день подразделения беспилотных систем «Севера» уничтожили свыше 300 целей ВСУ.