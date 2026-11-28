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Снайперы «Севера» сбили 15 тяжелых дронов ВСУ за неделю
Снайперы группировки «Север» сбили более 15 тяжелых дронов ВСУ под Харьковом
Снайперы 6-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 тяжелых дронов R-18 Вооруженных сил Украины на харьковском направлении.
«Сбиваем мы их над открытой местностью, чтобы при падении никто не пострадал. Конечно, цель знаковая – столько проблем принесла нашим ребятам», – заявил командир взвода с позывным Тишина в беседе с РИА «Новости».
По его словам, снайперы работают круглосуточно и заранее готовят позиции. Для ведения огня используются специальные прицелы и современные российские винтовки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы противовоздушной обороны группировки «Север» перехватили 62 украинских дрона в Харьковской и Сумской областях.
В четверг бойцы группировки сообщили об уничтожении более 200 украинских гексакоптеров «Баба-яга» с начала ноября.
В тот же день подразделения беспилотных систем «Севера» уничтожили свыше 300 целей ВСУ.