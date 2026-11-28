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Венесуэла объявила о создании командования беспилотными системами
Президент Венесуэлы заявила о создании командования беспилотниками
Командование беспилотными системами будет создано в Венесуэле в составе Боливарианских национальных вооруженных сил, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.
«Объявляю о создании командования беспилотными системами. Призываю наши Боливарианские национальные вооруженные силы модернизироваться, обновлять технологии, внедрять искусственный интеллект для защиты нашего воздушного суверенитета, никогда не для нападения на другую страну, а для обороны нашей территории», – заявила Родригес, передает РИА «Новости».
По ее словам, новое командование возглавит генерал-майор Хесус Альберто Пеньялоса. Оно будет отвечать за развитие направления беспилотных систем в вооруженных силах.
Родригес также сообщила о передаче оборудования для повышения боеготовности и оперативных возможностей Боливарианской военной авиации и Национальной гвардии. Министр обороны Венесуэлы Густаво Гонсалес Лопес отметил, что модернизация вооруженных сил является постоянной задачей всех военных подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении соглашения с турецкой компанией Karpowership об аренде двух плавучих электрогенерирующих барж.
Также она заявила о готовности провести выборы после достижения взаимопонимания между политическими силами.
Кроме того, Родригес заявила о намерении провести реформы в нефтяной отрасли для привлечения иностранных инвесторов.