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В Африке предложили бизнесу из России производить фруктовые консервы
Африканский бизнес-клуб предложил россиянам консервировать фрукты
Президент Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд призвал российских предпринимателей открывать на континенте совместные предприятия по переработке и консервированию фруктов.
«Нельзя сводить торгово-экономические отношения России и Африки исключительно к торговле. Нам необходимо создавать совместные предприятия в самых разных отраслях экономики, российскому бизнесу надо наконец локализовывать свои производства в странах континента», – заявил Гоуенд РИА «Новости».
По его словам, переработка фруктов – одна из таких отраслей, так как до 50% урожая пропадает из-за неумения консервировать плоды. Инвестирование в эту сферу даст «колоссальный эффект», для чего потребуется построить склады, дороги, провести электричество и наладить морозильные установки.
Гоуенд отметил, что вместо закупок готовой продукции, такой как чай и кофе, России было бы выгоднее вкладывать средства в плантации на континенте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предложила африканским партнерам технологию сжижения природного газа.
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