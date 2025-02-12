Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Викторовки, Гончаровки, 1-го Княжьего, Колмакова, Кругленького, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мирного, Мелового, Никольского, Николаевки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Веселовки, Журавки, Мирополья и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За последние сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе немецкий Leopard, две машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, три бронетранспортера, десять броннмашин, американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, пять артиллерийских орудий, четыре миномета, ЗРК «Стрела-10», станция РЭБ, немецкий мостоукладчик Biber, инженерная разведывательная машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, два пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

В плен сдался один военнослужащий ВСУ, отчитались в Минобороны.

За все всео за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59940 военнослужащих, 361 танк, 262 боевые машины пехоты, 211 бронетранспортеров, 1854 бронемашины, 1944 автомобиля, 430 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 19 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 107 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 41 единицу инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 военных и два танка

Как отметил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинская армия на российской территории будет уничтожена.

Ранее в Минобороны отмечали, что за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 60 тыс. военнослужащих.