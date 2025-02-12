Кремль: ВСУ на территории России будут уничтожены

Кличко: Итоги конфликта окажутся очень болезненными для всех украинцев

Кличко спрогнозировал завершение конфликта на Украине через два месяца

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что условия завершения боевых действий пока не ясны, но они вряд ли будут позитивными. «Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивным», – подчеркнул Кличко, сообщает РИА «Новости».

Мэр выразил опасения, что итог конфликта может оказаться очень болезненным для всех украинцев. После окончания боевых действий, по его мнению, в стране должны состояться выборы, которые могут обернуться серьезной политической борьбой.

Кличко также выразил обеспокоенность возможными беспорядками и общественным противостоянием, которые могут возникнуть в результате этих выборов. «Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай бог говорить про какое-то общественное противостояние...», – добавил он.

Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен представить Белому дому варианты завершения украинского конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для этого необходимо полное устранение его первопричин.