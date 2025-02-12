Кремль: ВСУ на территории России будут уничтожены

За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.4 комментария
Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.9 комментариев
Киевская городская военная администрация сообщает о пожарах в Голосеевском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах. В городе продолжает действовать воздушная тревога, передает ТАСС.
Также сирены работают в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черкасской областях Украины.
Напомним, взрывы произошли в пригороде Киева и в Киевской области. Позднее украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в самом Киеве.
Кличко спрогнозировал завершение конфликта на Украине через два месяца
Он отметил, что условия завершения боевых действий пока не ясны, но они вряд ли будут позитивными. «Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивным», – подчеркнул Кличко, сообщает РИА «Новости».
Мэр выразил опасения, что итог конфликта может оказаться очень болезненным для всех украинцев. После окончания боевых действий, по его мнению, в стране должны состояться выборы, которые могут обернуться серьезной политической борьбой.
Кличко также выразил обеспокоенность возможными беспорядками и общественным противостоянием, которые могут возникнуть в результате этих выборов. «Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай бог говорить про какое-то общественное противостояние...», – добавил он.
Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен представить Белому дому варианты завершения украинского конфликта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для этого необходимо полное устранение его первопричин.
СВР сообщила о подготовке Украиной антироссийских провокаций при участии Запада
Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации уведомило о готовящихся действиях украинских спецслужб при поддержке западных кураторов, передает РИА «Новости». По полученным данным, в ближайшее время планируется серия резонансных антироссийских провокаций.
По информации СВР, Киев намерен подорвать иностранное судно в акватории Балтики и возложить ответственность за это на Россию. Для реализации плана спецслужбы Украины собираются использовать мины российского производства, находящиеся в их распоряжении. Цель провокаций – подтолкнуть НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море.
Кроме того, Киев вместе с европейскими спецслужбами разрабатывает планы нападений на представителей российской несистемной оппозиции и предпринимателей, скрывающихся за границей от правосудия, сообщили в СВР. В качестве исполнителей планируется привлечение выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, которым обещают вознаграждение до 20 тыс. долларов. Исполнителям, в случае ареста, предписано возлагать вину на российские спецслужбы.
В сентябре СВР сообщила о планах Киева инсценировать ракетный удар по детскому учреждению, также в СВР заявили о подготовке странами НАТО масштабной операции по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.
Глава Пентагона Хегсет: США не намерены сокращать свои войска в Европе
«В настоящее время нет никаких планов по сокращению», – цитирует Хегсета ТАСС.
Он добавил, что Вашингтон может изучить возможность изменения численности американских солдат в Европе после урегулирования на Украине.
Ранее Пентагон сообщал, что Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.
Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала недавние заявления главы Украины Владимира Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией. Она отметила, что «в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».
«Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», – написала Захарова.
Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области. Однако он уточнил, что пока не определился, какую именно часть территории он хотел бы получить от России в обмен.
Напомним, за все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 59 550 военнослужащих. Российский военкор Евгений Поддубный отмечал, что потери Вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять».
Один из участников обсуждения выразил мнение о том, что поставки оружия на Украину не спасают жизни, заметив, что «те, кто кричат о необходимости большего числа оружия, никогда не испытывали войну», передает газета Der Tagesspiegel.
Шольц в ответ на это заявил, что «Россия начала конфликт», и сказал, что Германия «обязана защищать Украину от агрессии». Однако он признал, что необходимо прекратить «вечное наращивание вооружений», и подчеркнул важность контроля за вооружениями. Его слова вызвали поддержку части аудитории.
Обсуждение продолжалось около 15 минут, в течение которых Шольц также отметил, что не собирается поставлять на Украину ракеты Taurus. В завершение мероприятия он в шутливой форме заявил, что хочет снова стать канцлером, что вызвало смех в аудитории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия при Шольце разрешила экспортировать на Украину военную продукцию на сумму 14,8 млрд евро, что сделало Киев крупнейшим импортером немецкого вооружения.
В нескольких районах Киева прекратилось электроснабжение после серии взрывов, передает ТАСС.
Городская инфраструктура оказалась под ударом, что привело к отключениям электричества.
Госслужба Украины по ЧС уточнила, что особенно серьезный пожар произошел в Голосеевском районе, где загорелись склады. На данный момент пожарные работают на месте, пытаясь взять ситуацию под контроль и минимизировать ущерб от возгорания.
Между тем в Полтавской области Украины ситуация с газоснабжением начала улучшаться после серии взрывов, которые повредили объекты газовой инфраструктуры. Областная администрация сообщила, что газоснабжение было восстановлено в девяти населенных пунктах Миргородского района. До этого сообщалось о повреждении Яблунивского газопромысла и объектов компании «Нафтогаз Украины».
Компания «ДТЭК» также подтвердила повреждение своих объектов в результате взрывов. По мере восстановления газоснабжения, компании продолжают работать над устранением последствий происшествий.
Напомним, взрывы произошли в пригороде Киева и в Киевской области. Позднее украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в самом Киеве. В нескольких районах Киева после серий взрывов начались пожары.
Следователи СК России зафиксировали новые факты издевательств над российскими военнопленными со стороны вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Пресс-служба ведомства подтвердила, что полученные данные свидетельствуют о систематическом нарушении украинской стороной Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Как уточнили в СК, российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, сообщили следователям о применении к ним физического насилия со стороны украинских боевиков. По их словам, члены украинских вооруженных формирований совершали такие преступления, получая от этого удовольствие.
Один из военнослужащих рассказал, что после ранения в ближнем бою, он был захвачен в плен, где в СИЗО Харькова ему причиняли телесные повреждения. Там же его принуждали подписывать документы, дискредитирующие ВС России, и вступать в ряды территориальной обороны Украины. Другого пленного держали в яме и пытали, требуя сведения о российских вооруженных силах.
Все данные, полученные следствием, будут приобщены к уголовному делу, возбужденному против украинских военных по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 356 УК РФ, касающейся применения запрещенных в вооруженном конфликте средств и методов.
Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что прошедшие украинский плен российские военные жалуются на жестокое обращение, их переставали избивать и начинали кормить только перед визитами проверяющих из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК).
В докладе на собрании духовенства Московской митрополии, текст которого опубликован на сайте РПЦ, патриарх выразил беспокойство по поводу появления неоязыческих настроений среди некоторых военнослужащих в зоне специальной военной операции. Он отметил, что многие священники уже предприняли успешные попытки убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений.
По словам патриарха, в последнее время «церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу». Патриарх предложил проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, отправляющихся в зону СВО, чтобы они могли эффективнее бороться с неоязыческими влияниями.
«Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано! – заявил он. – И вдруг на нашей земле возникает эта нелепая религиозная практика!».
Патриарх призвал священнослужителей проявлять особую инициативу, чтобы предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл уже обращал внимание на опасность неоязычества. Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков заявил о воспитании на Украине с помощью неоязыческой идеологии «воинов-зверей», которые, по его словам, «убивают на уровне рефлекса».
Коц в своем Telegram-канале рассказал, что бойцы ВСУ устроили расправу над жителями села Николаево-Дарьино в Курской области. По его словам, более шести месяцев местные жители находились в заложниках у украинских военных, которые использовали их в качестве живого щита.
Коц выразил упрек и задал вопрос о том, что именно президент Украины намерен сделать предметом торга в частично оккупированной ВСУ Курской области.
«Чего ты там менять собрался (...)? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» – спросил главу киевского режима Коц.
Ранее в Николаево-Дарьино украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин, оставив в живых только одного человека.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область, уже ждет земля «площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».
Взрывы были в районе города Обухов Киевской области. Сообщается о взрывах в районе Житомира (Житомирская область) и Сум (Сумская область), а также в районе города Лубны (Полтавская область), передает РИА «Новости».
Напомним, ранее взрывы произошли в Днепре (Днепропетровске), Кривом Роге, Сумах, а также в Николаеве.
Вооруженные люди остановили автобус, перевозивший мобилизованных, представились полицейскими и, угрожая огнестрельным оружием, вывели двух мобилизованных из транспортного средства, передает ТАСС.
Нападавшие пригрозили открыть огонь по военным, которые пытались препятствовать их действиям, после чего скрылись с места происшествия.
Подозреваемых нашли и задержали. По информации правоохранительных органов, за освобождение каждого из мобилизованных было обещано вознаграждение в размере 5 тыс. долларов.
Ранее в городе Пирятин Полтавской области на Украине мужчина, скрывший лицо балаклавой, застрелил сотрудника военкомата, который сопровождал мобилизованных в учебный центр, и сбежал вместе с одним из военнообязанных. Также на Украине за последнее время произошло уже три взрыва возле военкоматов.
Fox News заявил о желании главы Минфина США Бессента узнать у Зеленского, «куда ушло финансирование США»
Основное внимание на переговорах будет уделено санкциям против России и вопросам, связанным с редкоземельными минералами. Также, по информации Fox News, министр намерен узнать, «куда ушло финансирование США», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент ранее поддержал необходимость усиления санкций против России, особенно касающихся ее нефтяного сектора, чтобы принудить ее к мирным переговорам по Украине. Он посетит Украину на этой неделе. Сообщалось, что визит запланирован с целью начать переговоры по обеспечению доступа к важнейшим полезным ископаемым.
Украинцам 18–24 лет обещают, что сразу после подписания контракта они получат 200 тыс. гривен (около 4,8 тыс. долларов), еще 800 тыс. выплатят «двумя частями» за время действия контракта (около 19 тыс. долларов). Им также обещают «дополнительно до 120 тыс. грн/месяц» (2,8 тыс. долларов) и доплаты за боевые задания.
Молодых украинцев заверили, что они сами смогут выбрать часть, специальность и место прохождения военно-врачебной комиссии. Также предлагается «компенсация жилья в течение службы». Подчеркивается, что подписавшие контракт в течение трех месяцев будут проходить «обязательную усиленную подготовку».
Контракт включает «медицинское обеспечение», «стоматологию и зубопротезирование», «обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта».
Кроме того, сказано, что подписавшие контракт смогут получить «ипотеку 0.0% годовых после окончания контракта», а также им предоставят «право на выезд за границу после года службы». Уточняется, что после окончания контракта отслуживший освобождается на год от призыва в ВСУ.
Напомним, западные союзники требовали от Украины мобилизации молодежи. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Киев решил привлечь молодежь в возрастной категории от 18 до 24 лет в вооруженные силы Украины при помощи специальных контрактов. По украинским законам мужчины моложе 25 лет не попадают под мобилизацию. Зеленский заверил, что контракты не подразумевают мобилизацию молодежи.
Пушилин сообщил о подготовленных Киевом до начала российской спецоперации планах по вторжению в Ростовскую область
Пушилин в эфире радио Sputnik заявил, что планы были подтверждены разведданными и детализированными картами, найденными в освобожденных районах ДНР, передает РИА «Новости».
По словам Пушилина, основная цель Киева заключалась в том, чтобы «стереть Донбасс с лица земли». Он подчеркнул, что надежда у ДНР была только на Россию. Он выразил благодарность за принятое решение, позволившее сохранить Донбасс и его жителей, несмотря на угрозу масштабных боевых действий.
«Альтернативой этому было множество городских боев. К этому все было готово. У нас была развединформация, были видны скопления техники и личного состава и прочее. Огромное количество», – заявил он.
Он отметил, что полученные карты также содержали детализированные данные по Крыму и приграничной территории Белоруссии. «С большой долей вероятности, в планах противника, судя по тем данным, которые были, что заход на территорию Ростовской области тоже планировался», – добавил он.
Пушилин также отметил, что западная «спутниковая группировка» активно поддерживала украинский режим в разработке этих планов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивали, что спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.