Потери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих

Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, Гончаровки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Локни, Мартыновки, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Веселовки, Журавки, Писаревки, Сум и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, семь бронемашин, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада с боеприпасами.

В плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 250 военнослужащих, 357 танков, 260 машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 бронемашины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

Накануне сообщалось, что ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область.

В понедельник стало известно, что российский боец с позывным «Волк», несмотря на полученное ранение, смог вывести гражданских из приграничного населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области.