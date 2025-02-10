Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.0 комментариев
Раненый российский солдат эвакуировал мирных жителей из Курской области
Раненый боец ВС России вывел гражданских из Николаево-Дарьино в Курской области
Российский боец с позывным Волк, несмотря на полученное ранение, смог вывести гражданских из приграничного населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области, где они находились в заточении шесть месяцев.
Российский боец с позывным Волк сумел эвакуировать гражданских из Николаево-Дарьино в Курской области, несмотря на полученное ранение,сообщает ТАСС. Это произошло в приграничной зоне, где жители находились в опасности в течение шести месяцев.
«Спасибо солдату, кто нас вывел. Большое спасибо. Это наш герой. Для нас он герой. Мы 6 месяцев прожили в заточении. Спасибо большое всем. И вам, и ему. Всем, что нас освободили», – отметил один из спасенных жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Курской области погибла, когда прикрыла свою дочь во время обстрела со стороны ВСУ, российские военные спасли из украинского плена 56 жителей Курской области, а также мужчина, помогавший корреспонденту Евгению Поддубному, помог местным жителям укрыться от атак украинских дронов.